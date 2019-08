Lovitură cumplită pentru Iohannis! Se întâmplă chiar înainte de alegeri

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub aşteptări din China şi Europa, care au reaprins temerile legate de încetinirea cererii globale.

Vladimir Țurcan, unul dintre cei mai longevivi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, este numărul 20 pe lista socialiştilor pe circumscripţia naţională. Ţurcanu candidează şi pe circumscripția uninominală nr.8, Cantemir. El are la activ cinci mandate de deputat, cu o...

Curtea Constituțională are componență deplină. Cei șase candidați desemnați de Guvern, Parlament și CSM au depus astăzi în plenul Parlamentului jurământul de investire, în fața președintelui.

Aici nu merge. Sau esti inflexibil și mergi cu Iohannis până la capăt și nu mai vorbești de guvernare, sau ești flexibil și îi lași pe alții să vină alături de tine dacă vrei să oferi acest „cadou otrăvit” lui Iohannis. El a spus că traseismul politic e o trădare a cetățeanului, asta e parțial adevărat, dar este legat și de derapajele liderilor politici. Cum să-i acuzi pe cei din Pro Romania că au plecat de la Dragnea? Nu poți să-i acuzi de traseism politic că au plecat de sub o astfel de baghetă.

Criza de idei de la PNL, un semnal major de alarmă Faptul că Ludovic Orban reiterează ideea de a intra la guvernare după alegerile prezidențiale îi creează o problemă majoră lui Iohannis și arată „criza majoră de idei” din echipa PNL.”Ni se sugerează asumarea guvernării de către PNL în această toamnă. Am mai spus asta: la publicul românesc de azi, ce e important pentru cei care vor sa vină în zona de simpatie publică este apartenența la opoziție, plus noutatea. Noutatea nu mai e un atu al lui Iohannis, mai rămâne această opoziție a PNL și a lui Iohannis implicit.

În concluzie, Ludovic Orban ne prezintă o echipă de campanie „extrem de subțire, care nu va fi in stare să poată să compenseze atacurile la președintele în funcție” – președinte care trebuie să-și deconteze mandatul.

Asta îmi arată mie că acolo e o mare criză de profesioniști. Pentru că nu ai cum, într-o echipă de campanie a unui președinte în funcție, să nu poți să prezinti public niște sociologi, niște mari organizatori de structuri politice- îl aveau pe Blaga, nu-l mai au, nu mai vor sau nu mai vrea el, nu știm, absența lui Blaga e importantă -, oameni cu experiență media globală, îl avem pe Rareș, el are ceva experiență, oricum insuficientă pentru ce urmează”, a punctat Gușă.

„În conținut nu am văzut absolut nicio chestie determinantă, mai degrabă chestii așa la gura sobei, încropite, plus foarte multe ezitări. Mi-am notat niște lucruri, citindu-l cu atenție. Pentru că este important să vedem ce zice din primul moment noul șef al campaniei prezidențiale al președintelui în funcție”, spune consultantul politic. Acesta a făcut o analiză în 5 puncte a interviului dat de șeful PNL:

Faptul că interviul a fost acordat G4Media, apropiat de USR și Plus, ar fi putut să fie o lovitură de imagine pe terenul adversarului direct, dar acest lucru nu s-a întâmplat, a explicat Cozmin Gușă. Asta în condițiile în care adversarul direct al lui Iohannis este Dan Barna, respectiv USR-PLUS.

Consultantul politic, Cozmin Gușă, spune că liberalii par total nepregătiți pentru această campanie, este concluzia consultantului politic. „Îl așteptam pe Ludovic Orban să văd cum cei care asigură paza susținerii candidaturii lui Klaus Iohannis se vor integra în acest joc în care președintele a fost lapidar, extrem de succint. Voiam să văd care e strategia, pe lângă faptele de vitejie de genul strângerii de semnături din 10 august. Am avut o surpriză neplăcută – neplăcută pentru ei, să vedem cum va fi pentru public – în sensul în care, din acest interviu, liberalii par total nepregătiți pentru această campanie, în mod evident”, a declarat Cozmin Gușă, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

