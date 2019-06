Lovitură de la UE pentru Germania. Ce se întâmplă cu taxa pe autostrăzi pe care trebuie să o plătească șoferii străini

Intenţia Germaniei de a introduce o taxă pe autostrăzi pentru automobiliştii străini îi discriminează pe aceştia şi încalcă legislaţia Uniunii Europene, a decis marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

În anul 2017, cabinetul de la Berlin a aprobat introducerea unei taxe pe autostrăzi pentru autoturisme, iar nivelul taxei va varia în funcţie de criteriile de mediu, astfel că autoturismele care poluează mai puţin vor plăti o taxă mai mică.



Vehiculele înregistrate în Germania urmau să plătească şi ele această taxă, care putea fi însă dedusă din taxa anuală pe autovehicul, astfel că şoferii străini vor fi, efectiv, singurii care vor plăti noua taxă, informează Reuters, preluată de Agerpres.

"Curtea constată că taxa de utilizare a infrastructurii, combinată cu scutirea de taxă pe autovehicule de care beneficiază proprietarii vehiculelor înmatriculate în Germania, constituie o discriminare indirectă pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate şi o încălcare a principiilor liberei circulaţii a mărfurilor şi liberei prestări a serviciilor", susţine CJUE.

"În ceea ce priveşte interdicţia discriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate, Curtea constată că scutirea de taxa pe autovehicule în beneficiul proprietarilor de vehicule înmatriculate în Germania are ca efect compensarea integrală a taxei de utilizare a infrastructurii plătite de aceştia, astfel încât sarcina economică a respectivei taxe de utilizare a infrastructurii este suportată, în fapt, numai de proprietarii şi de conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre", adaugă CJUE.

În urma deciziei curţii de la Luxemburg, Germania va trebui să renunţe sau să revizuiască această taxă.

Cazul a fost adus în atenţia CJUE de către autorităţile din Austria, care s-au plâns că o taxă de până la 130 de euro pe an este discriminatorie deoarece sistemul a fost conceput astfel încât povara economică să fie suportată doar de şoferii vehiculelor din alte ţări ale UE şi de Germania nu.

Încă din 2014, Berlinul și-a anunțat intenția de a introduce taxa de autostrada pentru șoferii străini, stârnind îngrijorarea Bruxelles-ului și a țărilor vecine care se temeau că Germania va submina astfel libera circulație.

Germania a fost pionier al transporturilor, atunci când a inaugurat prima autostradă din Europa destinată automobilelor, în 1921. Autobahn, care deseori nu are limitări de viteză, a creat o cultură, ajutând BMW, divizia Mercedes-Benz a grupului Daimler și brandurile Audi și Porsche ale Volkswagen să domine piața mașinilor de lux.

Tradiția vitezei nelimitate este pusă în pericol din cauza stagnării, în termeni reali, a sumelor alocate drumurilor, podurilor, căilor ferate și transporturilor publice, în timp ce traficul de pasageri a crescut cu 27%, iar cel de mărfuri cu 75%, potrivit datelor Ministerului Mediului și instututului german de cercetări DIW.

Taxa ar fi afectat în special străinii care locuiesc în apropierea granițelor statelor lor cu Germania și care se deplasează frecvent în această țară.

Ministrul Transporturilor din Austria a avertizat încă din 2017 că va da în judecată Germania la Curtea Europeană de Justiție, dacă șoferii străini vor fi discriminate.

State europene ca Italia și Franța impun plata de taxe la puncte de încasare de pe autostrăzi, în timp ce în Elveția și Austria se plătește o taxă anuală pentru acestea. Prin sistemul german, șoferii germani ar fi urmat să primească o vignetă în cadrul taxei anuale de drum, în timp ce străinii ar fi trebuit să o cumpere separat.

Pentru ca economia să se dezvolte în continuare, Germania are nevoie de investiții suplimentare de cel puțin 6,5 miliarde de euro pe an pentru întreținerea rețelei de transport, inclusiv a celor 13.000 de kilometri de autostrăzi, potrivit unui studiu realizat de institutul DIW din Berlin. Cele 43 de milioane de autovehicule care rulează pe drumurile din Germania provoacă uzură infrastructurii.

Șoferii germani plătesc deja circa 53 de miliarde de euro pe an, sub formă de taxe și comisioane legate de mașini, dar numai 19 miliarde de euro sunt investite în infrastructură.