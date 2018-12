Lovitură dură pentru Elena Udrea! Ce probleme mari are logodnicul ei

De când Elena Udrea a fost reținută în Costa Rica, logodnicul său, Adrian Alexandrov s-a mutat acolo pentru a avea grijă de fiica lor.

Dar Adrian Alexandrov are probleme in afaceri de cand e in Costa Rica. Acesta detine afaceri in doua domenii: imobiliare si web. Dupa ce a lucrat cativa ani ca broker imobiliar, in 2017 si-a deschis propria afacere, conform wowbiz.ro.

In prezent, activitatea firmei este suspendata temporar pana cand va reveni din Costa Rica. În decembrie 2014, actualul logodnic al Elenei Udrea a înfiinţat o firmă, care avea ca obiect de activitate portalurile web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor de internet şi activităţi conexe, unde deţinea 50% din acţiuni, potrivit Antena3.ro.