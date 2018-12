Lovitură pentru Apple! Țara în care iPhone-ul este strict interzis

În urma deciziei tribunalului, vânzarea de telefoane iPhone a fost interzisă pe una dintre cele mai importante piețe. Gigantul Apple, dat în judecată de un producător de chipuri.

IPhone este de acum interzis în China, după decizia unui tribunal chinez. Un producător mondial de chipuri a dat în judecată Apple pentru brevete de fabricaţii, iar primul efect este interzicerea vânzării telefoanelor pe această importantă parte a pieţei asiatice.

Interdicţia se referă la toate modelele de la iPhone 6 până la iPhone X.

Decizia tribunalului poporului a fost comunicată de compania Qualcomm, care a acţionat Apple în judecată.

Instanţa din oraşul Fuzhou a interzis vânzarea a mai multor modele de iPhone, pe motiv că ar fi fost încălcate două brevete.

Qualcomm spune că ar fi vorba de unul legat de redimensionarea fotografiilor şi altul despre gestionarea aplicaţiilor pe touch-screen. Acţiunea a fost iniţiată în decembrie 2017.

“Apple are în continuare de câştigat de pe urma proprietăţii intelectuale care ne aparţine şi totuşi refuză să ne ofere compensaţie”, a declarat Don Rosenberg, director juridic al Qualcomm, citat de Reuters, potrivit hotnews.ro.

Modelele afectate sunt iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus şi iPhone X.