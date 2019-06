Lovitură pentru cei cu mașini diesel și pe benzină! Adevărul a ieșit la iveală

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

Fiecare piață are condiții specifice. În România, de exemplu, transportul prin conducte al carburanților este inexistent, motiv pentru care se desfășoară exclusiv pe cale ferată și rutieră. În plus, traficul feroviar se desfășoară cu dificultate, cu o viteza de circulație foarte scăzută și frecvente disfuncționalități”, a anunțat Căprău, conform e-nergia.ro.

“Piața carburanților este una cu multe particularități. Practic, vorbim de produse accizabile, iar taxele (acciza și TVA) reprezintă circa 50% din prețul final al carburanților. Din această cauză, operatorii din piață nu pot acționa decât asupra prețului fără taxe. Acest preț este determinat de factori obiectivi precum evoluția cotațiilor internaționale, evoluția cursului de schimb, cererea și oferta de pe piață, dar și de specificul local al fiecărei piețe care generează costuri de depozitare, transport și costurile cu funcționarea benzinăriilor – salarii, utilități, etc.

