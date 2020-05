LOVITURĂ pentru liceul românesc din Comrat: Autoritățile din UTA Găgăuzia refuză să îi ofere sprijin în completarea banilor oferiți de România

Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia, a punctat că după acest vot proiectul a fost pierdut. „Partenerii au putut alege orice instituție de învățământ din Bălți, Ocnița sau Dondușeni, însă ei au ales UTA Găgăuzia. În fiecare an, noi am alocat resurse financiare pentru alte școli, unde erau implementate astfel de proiecte. Însă, astăzi, voi ați dezbinat copiii noștri”, a remarcat Irina Vlah.

În cadrul ședinței de ieri, Alexandr Tarnavski, vicepreședintele Adunării Populare, a declarat că Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Comrat este unul dintre cele trei instituții de învățământ cu predare în limba română din UTA Găgăuzia. Sursa a mai menționat că în prezent, în acest liceu românesc își fac studiile 480 de elevi, însă în fiecare an numărul doritorilor este în creștere. „În asemenea condiții, administrația liceului nu mai poate primi alți elevi. Construcția unui nou bloc va fi finanțată de Guvernul României, care va aloca 15 milioane de lei. Însă și noi trebuie să contribuim cu suma de 5,6 milioane de lei”, a declarat Alexandr Tarnavski.

De curând s-a lansat un ”Ghid al persoanelor care suferă de diabet în contextul epidemiei de coronavirus” Am aflat câteva sfaturi preţioase pentru pacienţi care suferă de această boală. COVID-19 este o boală infecţioasă nouă, iar informaţiile cu privire la...

Centrul Chișinăului, unde astăzi are loc un protest pașnic al veteranilor împotriva guvernării este plin cu forțe de orine și mașini ale forțelor speciale. Imaginile au fost plasate de internauți pe rețelele de socializare.

De multe ori ne punem întrebarea de ce ni se zbate ochiul și ce semnificație are acest lucru. Ei bine, deși vorbele din popor spun altceva, cele medicale vin cu un răspuns concret pentru toată lumea.

Horoscop 17 Mai 2020, ora: 08:52

Soarele in Taur este in trigon cu Jupiter proaspat retrograd si impreuna ne trimit vibratii pozitive ! Acestea sunt cele mai mari corpuri ceresti din sistemul nostru solar, deci cand cei doi canta in armonie, intreaga lume se simte mai usoara, mai bine si mai optimista despre viitor....