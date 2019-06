Lovitură pentru Rareș Bogdan. A pierdut șefia PNL București

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

România nu mai are scăpare. Rusia este într-o expansiune totală și ne atacă. Vladimir Putin nu se lasă și vizează un obiectiv strategic important.

Estul pribegit al Europei se cutremură din temelii. Lumea rusească are probleme ontologice “la ea acasă”, în spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinău, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere...

Unionistul Ion Leașcenco a comentat votul de astăzi al liderului PPDA Andrei Nastase pentru revenirea delegației Federației Ruse in cadrul APCE.

Un PSD-ist de la București (Dinu SOCOTAR), un pro-european (Andrei NĂSTASE) și un pro-rus (Vlad BĂTRÎNCEA) de la Chișinău, plus alți politicieni zăpăciți din mai multe țări europene au votat în favoarea revenirii Rusiei în Adunarea Parlamentară a Consiliului...

Rareş Bogdan a precizat că are o relaţie foarte bună cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"Le mulţumesc foarte mult celor 622, precum şi tuturor liberalilor care au fost alături de mine şi de PNL în campanie. (...) Se va lua o decizie, cred că va fi cea mai bună decizie pe care PNL o poate lua în acest moment pentru Bucureşti, probabil se va ţine cont de dorinţa oamenilor, dar nu asta contează, contează că PNL trebuie să intre într-o campanie extrem de puternică, pentru că urmează cinci luni de foc. E important să fie cât mai degrabă problema Bucureştiului pentru a se intra în forţă în campanie într-un loc în care, din păcate, nu a performat foarte bine PNL la ultimele alegeri, dar are un mare potenţial", a mai spus el.

"Dacă ar fi Violeta Alexandru, nu pot fi decât încântat. Este un om care a activat în societatea civilă foarte mult timp (...), a fost unul dintre oamenii cheie din campania pe Bucureşti, a muncit într-un ritm absolut fantastic atât door-to-door, cât şi la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros al PNL şi cred că poate ocupa oricând o funcţie. Putea fi foarte bine pusă - la calităţile pe care le are şi la forţa pe care o are - pe lista de europarlamentare sau în orice altă poziţie, pentru că e un om foarte bun. A fost ministru în Cabinetul Cioloş şi a plecat de lângă Dacian în momentul în care s-a hotărât să facă o platformă politică, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban şi apoi a devenit, cred, membru la Sectorul 1", a spus Rareş Bogdan, la Parlament, unde se desfăşoară şedinţa Biroului Executiv al PNL.

