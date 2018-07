Lua mită de milioane de dolari la vamă și a fost răpit de persoane în măști. Poliția de patrulare a participat la răpirea acestei persoane

După ce vineri fostul șef al departamentului de Interne din stânga Nistrului, Ghenadii Kuzmiciov ar fi fost reținut de către persoane necunoscute în Chișinău, presa din regiunea transnistreană a enumerat motivele reținerii.





Kuzmiciov a fost reținut pe traseul Chișinău-Leușeni și în aceeași zi, transportat la închisoarea din Tiraspol, pentru contrabanda în cadrul unui grup organizat.

Despre activitatea ilegală a fostului șef al departamentului de Interne, a explicat pe larg o persoană apropiată lui Ghenadii Kuzmiciov, Serghei Mantaluța, care le-a zis anchetatorilor despre mitele în valoare de milioane de dolari ce circulau la punctul de control vamal de la Pervomaisk.





Acesta a povestit că sub patronajul lui Kuzmiciov, prin punctul de control vamal treceau neverificate sute de tiruri cu contrabandă de țigări, alcool, carne.

„În fiecare lună ei primeau de la 50 la 250 de mii de dolari pe lună, asta era o așa-numită taxă a lor”, a declarat Mantaluța.

Momentul reținerii a lui Kuzmiciov a fost descris de un martor care se afla în același automobil cu ex-șeful departamentului de Interne transnistrean. Declarațiile au fost făcute astăzi, în cadrul conferinței Promo - Lex.

„Fărădelegea s-a întâmplat în jurul orei 16.00, circulând pe traseul Leușeni am fost opriţi de Poliţia de Patrulare. Am oprit, la volan era Ghenadii Kuzmiciov. Automobilul era cu numere înregistrate în regiunea transnistreană, de aceea polițiștii au ținut să verifice. În acest moment se apropie un Land Cruiser, patru persoane în măşti au sărit din mașină. Unul s-a năpustit asupra mea și m-a împins, lipindu-mă cu capul de mașină, iar polițiștii moldoveni au stat din urma mașinii fără să se implice. Dintre Kuzmiciov și mascați a fost o luptă în jur de 5 minute, după care a reușit să le scoată măștile. M-a cerut să-i memorizez numele. Unul era Arkan și altul Șemeltiuk. Ăștia l-au răpit, l-au băgat în mașină și au plecat. Altul a luat mașina în care erau documentele și banii mei. Când i-am rugat pe polițiștii moldoveni să ajute ei au zis că documentele îmi vor fi întoarse. Am fugit spre mașină, iar cel de la volan s-a exprimat necenzurat în limba rusă și a plecat. Am înțeles că e din Transnistria. Când am întrebat de la polițiștii de patrulare ce să fac, ei fără să zică nimic, au urcat în mașină și au plecat”, a declarat bărbatul.

Martorul ocular a declarat că poliția Republicii Moldova s-a întors și a plecat fără să explice. Poliția de Patrulare a participat la răpirea lui Kuzmiciov și nu au întreprins nicio măsură pentru a stopa mascații.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Alina Zbancă a declarat că pe acest caz a fost depusă o plângere, fiind inițiată o anchetă în acest sens. Astfel, Inspectoratul General de Poliție (IGP) urmează să stabilească toate circumstanțele.

Amintim că vineri, Ghenadii Kuzmiciov ar fi fost reținut în cadrul unui dosar penal pornit în perioada mandatului de preşedinte nerecunoscut al regiunii transnistrene Evgheni Şevciuk, fiind vorba de dosarul celor doi oameni de afaceri Vitali Beşleaga şi Serghei Bevziuc, cofondatorii întreprinderii „Varniţa Unicum”, reținuți în noiembrie 2013 pentru mită.

Sursa: realitatea.md