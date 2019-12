Ludovic Orban insistă să spună că energia din România este mai scumpă decât cea din Germania/ Datele Eurostat îl contrazic: prețul energiei este sub cel din Germania și sub media UE

​Premierul Ludovic Orban continuă să afirme că prețul energiei care ajunge la consumatorii industriali este mai ridicat decât în Germania. La fel și prețul gazelor naturale. "Am ajuns să avem pentru companii prețuri la energie la prețuri mai mari decât în Germania", a declarat Ludovic Orban luni, la un forum despre capitalul românesc. În realitate, prețurile la energie și gaze sunt sub cele din Germania și cu mult sub media UE. Premierul tot invocă prețuri mari pentru a justifica o schemă de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie.

Prețurile sunt sub cele Germania, potrivit datelor Eurostat pe primul semestru din 2019. Doar la gaze, prețurile din România sunt relativ egale cu cele din Germania. De fapt, prețurile din România se situează chiar sub media UE, în ceea ce privește consumatorul industrial, potrivit datelor Eurostat. La consumatorul casnic, sunt chiar printre cele mai mici. HotNews.ro a mai scris despre datele Eurostat aici.

În ultimele două luni, prețurile pe piața liberă au scăzut mult. De exemplu, prețurile la gaze pe piața spot au ajus să fie chiar sub cel plafonat de 68 lei/MWh. Acest lucru este recunoscut chiar de ministrul economiei, Virgil Popescu. Acesta a afirmat vineri seara că "inclusiv acum, când vorbim, în luna decembrie, prețul la gaze naturale este sub preţul de 68 de lei pe MW".

E adevărat că au crescut față de anul trecut și existat perioade, mai ales în vară, când prețurile au fost mai mari decât în țările din jur. Însă, sunt încă departe de media UE.

Cu toate acestea, premierul tot vorbește despre despre prețuri mai mari în România. De ce? Guvernul pregătește o schemă de ajutor de stat pentru companiile mari consumatoare de energie.

Ministrul economiei a spus că în acest sens vor fi folosiți bani din fondul de mediu. "Ne dorim ca o parte, cam maxim 21% din fondurile care se strâng în fondul de mediu să fie folosite pentru o schemă de ajutor pentru companiile din cele 15 industrii definite de comisie, în 15 sectoare definite de către Comisia Europeană, care sunt mari consumatoare de energie electrică. Până săptămâna viitoare vom defini dacă va fi un proiect de lege asumat sau va fi ordonanță de urgență. Încă nu am hotărât, dar până săptămâna viitoare, până la următoarea ședință de guvern vom hotărî acest lucru. Practic, trebuia să ştiţi, sunt 12 state din Uniunea Europeană, se practică această schemă de ajutor de stat. În România nu înțeleg de ce nu s-a practicat până acum. Banii se strâng în fondul de mediu. Practic, aceste 15 sectoare, companiile din aceste 15 sectoare din economia națională plătesc aceste certificate de CO2 și e normal ca o parte din această plată să se întoarcă în momentul când prețul energiei electrice afectează competitivitatea industriei, pentru că asta se întâmplă acum și există risc mare de relocare", a spus vineri Virgil Popescu.

