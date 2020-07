Lukașenko evită deocamdată „sindromul Ianukovici”. De ce are nevoie Kremlinul de o Republică Belarus plină de racile sovietice

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Luna in Balanta face trigon cu Venus. Ziua se anunta excelenta pentru dragoste. Sentimentele devin intense, iar legaturile si mai puternice. Luna face cuadratura cu Jupiter, Pluto si Saturn. Esti in asteptarea unui verdict serios. Pregateste-te pentru construirea unor relatii solide.

Luna august, una dintre cele mai aglomerate în ceea ce priveşte organizarea petrecerilor grandioase şi a nunţilor, va arăta diferit în acest an.

Horoscop 25 Iulie 2020, ora: 08:12

Luna s-a mutat in Balanta si are multe de zis. Incearca sa pastrezi conversatia politicoasa, rafinata, civilizata. Chiron, Mercur si Marte abia asteapta sa arunce putin lucrurile in aer. Dar ai tot ce-ti trebuie pentru a aplana conflictele. Sextilul cu Soarele este tot ce aveai nevoie...