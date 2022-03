Lukașenko și săgeata spre Moldova. „Expert: Moldova urmează să fie țintă DE RÂND cu Ucraina, nu după”

Harta pare să fie una tactică de război, unde sunt conturate săgeți de culoare roșie, majoritatea pe teritoriul Ucrainei, care coincid cu direcțiile de invazie folosite deja de Rusia, o parte cu ajutorul Belarusului. Una dintre săgeți indică spre regiunea transnistreană a Republicii Moldova, transmite Știri.md cu referire la Zonadesecuritate.md.

Liderul de la Minsk nu a dat detalii despre hartă, cert este că din imagini vedem cum două presupuse lovituri ies din Crimeea: pe Melitopol și Nikolaev. În cele din urmă, o altă săgeată arată o lovitură maritimă împotriva Odessei și mai departe, spre regiunea transnistreană. Dumitru Mînzărari, cercetător științific, Direcția de Cercetare pentru Europa de Est și Eurasia, Stiftung Wissenschaft und Politik, a comentat această hartă, menționând că pe hartă este clar indicat un vector de ofensivă rusă din partea regiunii Odesa a Ucrainei contra Moldovei.

„Cineva ar putea spune că nu neapărat reflectă intenția rusească. Însă și până a vedea această hartă, am ajuns analitic la concluzia că în situația creată, Moldova urmează să fie următoarea țintă după Ucraina. Am discutat cu câțiva colegi moldoveni și le-am împărtășit aceste îngrijorări. Se pare că am greșit puțin, căci conform acestei hărți, Moldova urmează să fie țintă DE RÂND cu Ucraina, nu după,” susține Mînzărari pe pagina sa de Facebook.

Fostul secretar de Stat în domeniul politicii de apărare şi cooperarea internaţională susține că recentul eșec de desantare rus în regiunea Odesei a salvat Moldova și a oferit ceva timp adițional.

„Deci, acum, avem evidența publică că Rusia intenționează să invadeze militar și Republica Moldova. Aceasta înseamnă că politica precauta pe care Chișinăul a abordat-o până acum, insistând că era una “chibzuită” și “înțeleaptă”, a fost una greșită. Logica luptei este că, atunci când oricum vei fi atacat și nu poți fugi, cel mai optimal este să te pregătești activ de confruntare. Ce înseamnă această stratagemă pentru Chișinău? Evident, nu este să declare război Rusiei. Urmează urgent să fie făcuți doi pași incipienți: a) distrugerea sau slăbirea a oricare avantaje interne în Moldova pe care Rusia le poate explora pentru o campanie militară sau presiune de coerciție; b) consolidarea capacităților naționale pentru blocarea unei ofensive militare ruse și aplicarea pierderilor cât mai masive (și rapide) contra resurselor militare ruse folosite contra Moldovei.”

Dacă guvernarea ar merge pe aceste două scenarii Dumitru Mînzărari spune că aceasta ar însemna că deja urmează să fie lansată mobilizarea parțiala, „căci când elicopterele ruse vor transporta peste o mie de militari ruși în Moldova, nu va fi timp să înceapă mobilizarea.

Și mulțumim ucrainenilor, pentru că ei nu au ales o politică “precaută”, căci am fi avut deja patrule de “eliberatori” pe străzile Chișinăului. Și un guvern nou.”



„Singura soluție pașnică”



În viziunea lui există o singură soluție pașnică, pentru a evita ciocniri militare ca Moldova să accepte demilitarizare, neutralitate, federalizare, și refuzul oricărei apropieri de Occident, inclusiv plasarea bazelor militare pe teritoriul nostru.

„Fără îndoială, guvernul PAS va trebui să plece și să ofere locul unui guvern mai „inclusiv”, care „reprezintă poporul Republicii Moldova mai bine”.

„E o provocare enorma pentru PAS, Maia Sandu, si guvernul lor de “fluturași”. Oricui i-ar fi fost super dificil să opereze. Să vedem ce vor face.”



Moldova nu se aliniază deocamdată sancțiunilor impuse împotriva Rusiei



Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a sugerat, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV8, că Republica Moldova nu se va alinia deocamdată sancțiunilor impuse Rusiei de către SUA și UE.

Totodată, șeful diplomației de la Chișinău a ținut să sublinieze că țara noastră nu este vizată în tensiunile geopolitice din prezent, precizând totuși că există anumite riscuri.

„Deja din 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, s-a luat decizia de a nu alinia Republica Moldova la sancțiunile europene sau americane introduse contra Federației Ruse și la această etapă noi reieșim din menținerea acestei linii. (..) Motivele sunt multiple, inclusiv faptul că societatea noastră, economia noastră, sistemul nostru energetic sunt prea vulnerabile pentru a angrena Republica Moldova în astfel de poziționări, care implică costuri”, a declarat Popescu.

Cât despre riscurile situației actuale pentru Republica Moldova, ministrul de Externe a sugerat că acestea există.

Anterior Guvernul a făcut mai multe precizări în care se arată că informațiile din mediul online, precum că Republica Moldova ar urma să se implice militar în Ucraina ar fi false.