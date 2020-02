Lukașenko ”mirat” de scandalul făcut de Moscova după vizita lui Pompeo la Minsk

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Călcâiele crăpate sunt considerate un semn de neîngrijire. Însă ele apar atât din cauze mecanice (mai ales dacă aveţi câteva kilograme în plus, din cauza presiunii pielea nehidratată se crapă), mersul pe jos cu sandale, şlapi este un alt factor care...

Am avut, ieri, cu ocazia ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului, convocată pentru citirea moțiunii de cenzură, o discuție cu Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, privind blocajul care există la Autoritatea Națională pentru Cetățenie - scrie deputatul...

În cadrul proiectului Terapia prin muzică, ediția a VI-a (la 210 ani de la nașterea compozitorului Frederic Chopin). Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale director artistic și prim-dirijor – Mihail Agafița, Artist al Poporului.

Lukasenko a vorbit și despre contacte strânse cu Pompeo, când acesta inca era șeful CIA. „Dacă declasificăm toate materialele, lumea ne va aplauda. Pompeo și cu mine, când era directorul CIA, am efectuat operațiuni grele aici. Ne-au contactat, ne-au oferit informații. Am reținut aici oameni la granița cu materiale nucleare…”, a spus Lukashenko.

El a povestit, de asemenea, că atunci când Belarusul avea relații proaste cu Statele Unite, președintele rus Vladimir Putin a vizitat SUA. „Acolo i-au reproșat că din cauza lui exista această dictatură în Belarus. Și, după aceea, ne-am întâlnit cu el, mi-a spus: ascultă, te rog sa fii un pic mai moale cu ei. Eu zic: cum mai moale? – Nu vă certați, stabiliți relații cu ei ”, a relatat Lukasenko dialogul cu Putin. ”Noi asta si facem acum, stabilim relatii!. Cine s-a aprins acum acolo, cui ii stam in cale?”, a adaugat el.

„Vrem doar relații oneste, curate, transparente. Nu vreti – atunci s-o spuneti pe selau. Și nu strigați apoi:” Vai, Pompeo a sosit. Maine poate vine si Trump … Ce vor face eli (autoritățile Federației Ruse? „- a spus șeful statului din Belarus.

„Rusia este îngrijorată. De ce, am făcut ceva ce Rusia nu face? Uitați-va la ei (autoritățile Federației Ruse – n.r.) se țin scai de ei (SUA), încearcă să le fure un sărut. Nu reusesc, e adevărat. Noi nu suntem îngrijorați? Ne bucurăm pentru ei când îi vedem ca se îmbrățișează și se sărută. (…) Apoi au ridicat un întreg scandal: vai, a sosit secretarul de stat! Da, a sosit. N-am ascuns, v-am dat de inteles că avem o relație de lungă durată (cu Michael Pompeo – n.r.) „, a declarat Lukasenko, citat de BelTA.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)