„Lumea Rusă” – sinonim cu ruina. Cum arată fostele oraşe finlandeze ocupate de URSS după 1940 ( FOTO )

Pe 13 martie s-au implinit 83 de ani de la sfârșitul „războiului de iarnă” (războiul sovieto-finlandez). După atacul sovietic asupra Finlandei din 1939, puțini oameni au crezut că finlandezii vor putea să-și apere independența.

Cu toate acestea, mica țară a rezistat (tot atunci finlandezii au inventat celebrele cocktailuri Molotov, dupa numele fostului ministrul de externe al URSS).

După câteva luni de lupte sângeroase, între Helsinki și Moscova a fost semnat un tratat de pace. Finlanda a recunoscut pierderea unei părți din Karelia, Laponia și teritoriul Peninsulei Kola, dar a pastrat independenta. Mai multe orașe finlandeze au ramas ocupate de URSS, acum Rusia.

Dupa 75 ani de la război, explorand orașele de pe partea ruseasca a frontierei finlandeze, greu iti vine sa crezi ca aici era Finlanda. Diferența este enormă. Și este clar în defavoarea Rusiei.



Pechenga

Candva un sat finlandez – Petsamo (în prezent Pechenga rusă).

Ivalo

În Finlanda, aflat la patru ore de mers cu maşină (300 km) de Pechenga se află un alt sat – Ivalo. Cu o populaţie de 4.000 de oameni, Ivalo este un centru turistic renumit în Finlanda.







Nichel

Teritoriul satului Nichel, cândva parte din Finlanda. După al Doilea război mondial a fost „reunit” cu URSS. Satul Nichel şi oraşul Zapoliarnii sunt localităţi vecine. Între ele se află un combinat metalurgic – Pechenganikel, care a fost înfiinţat în perioada pre-sovietică de o companie canadiano-finlandeză.

Vizitatorii numesc această regiune Mordor.





Kirkenes

La 8 km de graniţa ruso-norvegiană (sau o ora de mers cu maşină de Zapoliarni) se află „Mecca” cumpărăturilor pentru locuitorii din zona Murmansk – oraşul norvegian Kirkenes.

Lipsa de birocraţie şi corupţie permite navelor să parcurgă formalităţile de intrare în port în doar 40 de minute. În Murmansk, aceeaşi procedura durează până la trei zile.

În Kirkenes sunt atât de mulţi ruşi, încât chiar şi firmele sunt dublate în limba rusă. Se pare că ruşilor le place mai mult aici decât în Nichel. Deşi, climă e aceeaşi.





Kovdor

La graniţa cu Finlanda se află un alt oraş industrial rusesc – Kovdor. Combinatul minier din oraş este unic în lume, fiind singurul producător mondial de concentrat de baddeleite (utilizat în producţia de ceramică şi materiale refractare).

Dar prezenţa acestui combinat nu se reflectă şi în bunăstarea oraşului.







Sodankylä

Comunitatea lapona Sodankylä este aproape pe aceeaşi latitudine cu Kovdor. De asemenea, are resurse naturale bogate, în principal depozite de cupru şi nichel. În acelaşi timp, câştigă în mod activ pe seama turismului – pescuit, minerit de aur pentru amatori, birdwatching etc. Nici nu ai spune că oraşele sunt vecine.





Naystenyarvi

Acest sat a fost parte din Finlanda până la „miracolul” din 1944, când a trecut în braţele economice ale Uniunii Sovietice. Acum, aici există o şcoală, oficiu poştal şi banca de economii. Localnicii taie pădure, iar lemnul este vândut în străinătate. Cu toate acestea, bogăţia naturală locală din motive necunoscute nu se reflectă în prosperitatea oraşului.







Joensuu

Oraşul a fost fondat de ruşi (ţarul Nicolae I), dar este acum parte din Finlanda. Vecinul Naystenyarvi, din păcate, este într-o situaţie opusă. Cine a avut noroc mai mult, judecaţi singuri.

În Joensuu se produce legendarul unt finlandez Valio şi bine-cunoscutele tractoare ale companiei americane John Deere.

În Naystenyarvi se produc doar buşteni.



Kandalaksa

Acest centru regional a fost întotdeauna un oraş „veritabil rusesc” – încă din secolul al XVI-lea. De atunci, nu s-a schimbat prea mult.









Kemijärvi

Kandalaksa are un oraş înfrăţit în Finlanda – Kemijärvi, de la care ar trebui să înveţe planificarea urbană şi management urban. Oraşul este cel mai nordic din Finlanda şi arată mult mai decent decât „fratele” rus. Oraşul are o fabrică hârtie, înfloreşte turismul. Aici, de exemplu, are loc în mod regulat Campionatul European al Zapazii.

Vederea actuală a oraşelor finlandeze cucerite de Rusia în 1939-1940 provoca confuzie şi întrebare firească – pentru ce au fost „eliberate”?