Lupta subordonărilor ierarhiilor ortodoxe se va răspândi și în Moldova

În ciuda faptului că Biserica ortodoxă a Ucrainei este pe punctul de a primi autocefalia și tot mai mulți oameni din Belarus își exprimă speranța că țara lor va fi cea care urmează să scape din jugul Patriarhiei Moscovei, puțini au acordat atenție unei alte țări ortodoxe unde subordonarea Ortodoxiei este foarte mult în joc, scrie analistul american Paul Goble, specialist în probleme etnice și religioase de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice.







Conform recensământului din 2004, în Republica Moldova 93,3% din populați este ortodoxă. Populația e împărțită între Mitropolia Moldovei, care, deși autonomă, este sub controlul Moscovei, și Mitropolia Basarabiei, autonomă, dar aparținând de Biserica Ortodoxă Română.

Tensiunile dintre cele două biserici, întotdeauna mari datorită orientărilor politice pe care le întruchipează, prima spre Moscova și a doua cu Occidentul, se intensifică, președintele pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmând că România a încercat să blocheze vizita Patriarhului Moscovei Chiril, scrie analistul american.





Această vizită a fost scurtat[ la doar două zile [….] Kiril urmează să viziteze regiunile nordice și sudice ale Moldovei, precum și să se întâlnească cu Dodon și cu alți oficiali din Chișinău, conform portalul ortodox rus Russkaya Liniya. Mitropolia Moldovei, o parte ce se administrează singură a Bisericii Ortodoxe Ruse a Patriarhiei Moscovei, a fost înființată în 1813 și în prezent are „peste 1200 de parohii”, se spune pe portalul rus. Biserica românească, conform portalului, a apărut pe teritoriul R. Moldova abia după 1991. (De fapt, are o istorie mult mai lungă.)

În anii 1990, guvernul moldovean, temându-se de o schismă bisericească, a refuzat să înregistreze biserica românescă, dar în 2001 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a insistat să o facă și de atunci există două ierarhii ortodoxe înregistrate în Moldova, foarte ostile între ele. Există, de fapt, zvonuri că oamenii legați de biserica basarabeană intenționează să organizeze proteste în timpul vizitei lui Kirill.

Acestea sunt probabile în primul rând datorită unui eveniment care va avea loc joi, cu o zi înainte de sosirea lui Kirill în Republica Moldova. La acea dată, Bartholemew, Patriarhul Ecumenic, va fi la București pentru a sfinți o nouă catedrală ortodoxă. Unii se așteaptă să declare și că doar biserica basarabeană are dreptul la teritoriul canonic al Republicii Moldova.

Dacă se va întâmpla, o astfel de declarație ar putea conduce la o explozie religioasă și politică în Moldova, între Moscova, urmărind să-și apere poziția bazându-se pe găgăuzi, o națiune turcă, dar rusă ortodoxă, și pe ierarhia bisericii pro-ruse acolo, și România, care inclină către Patriarhului Ecumenic și autocefalia Bisericii ortodoxe din R. Moldova.



Paul Goble

http://windowoneurasia2.blogspot.com/2018/10/fight-over-subordination-of-orthodox.html

Paul Goble a fost director de cercetare la Academia Diploamtică din Azerbaigian, a predat și a fost cercetător la universități din Estonia, perioadă în care a lansat blogul său Window on Eurasia. Până în 2004 a avut diferite funcții în Departamentul de Stat al SUA, în CIA și International Broadcasting Bureu, dar și la Vocea Americii și Radio Europa Liberă. Goble a fost decorat de guvernele Estoniei, Letoniei și Lituaniei pentru eforturile lui în promovarea independeței țărilor baltice și retragerea trupelor rusești din aceste țări foste ocupate. sursa: The Institute of World Politics