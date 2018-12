Luxemburg - prima țară din lume care va face TRANSPORTUL PUBLIC GRATUIT

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

Mai mult de o treime dintre ruși (36%) sunt convinși că este necesar să „îmbunătățească definitiv relațiile cu Statele Unite și Europa”, scrie astazi Kommersant, care citeaza un sondaj realizat de Levada Center în luna noiembrie. Cu un an în urma, ponderea...

Luxemburgul a manifestat din ce în ce mai mult o atitudine progresivă față de transport. În această vară, guvernul a introdus circulația gratuită în transportul public pentru fiecare copil și tânăr sub 20 de ani. Elevii de școală secundară pot utiliza transferurile gratuite între instituția și casa lor.

Orașul Luxemburg, capitala micului Marele Ducat, se confruntă cu un trafic foarte congestionat. Luxemburg are 110 000 de locuitori, dar încă 400 000 de persoane se deplasează în oraș pentru a lucra. Un studiu a sugerat că șoferii din capitală au petrecut în medie 33 de ore în blocaje de trafic în 2016.

Pe lângă angajamentul care vizează transportul public, noul guvern are de asemenea în vedere legalizarea canabisului și introducerea a două noi sărbători legale.

Luxemburgul va deveni prima țară din lume care va face transportul public gratuit. Tarifele pe trenuri, tramvaie și autobuze vor fi eliminate în vara următoare, conform planurilor guvernului de coaliție reales, condus de Xavier Bettel, care a fost depus jurământul pentru preluarea funcției de prim-ministru miercurea trecută, relatează The Guardian.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)