Luxemburg - prima țară din lume care va face TRANSPORTUL PUBLIC GRATUIT

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Clădirea Time Warner, din New York, unde se află și birourile televiziunii CNN, a fost evacuată în această dimineaţă, în urma unei amenințări cu bombă.

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

Luxemburgul a manifestat din ce în ce mai mult o atitudine progresivă față de transport. În această vară, guvernul a introdus circulația gratuită în transportul public pentru fiecare copil și tânăr sub 20 de ani. Elevii de școală secundară pot utiliza transferurile gratuite între instituția și casa lor.

Orașul Luxemburg, capitala micului Marele Ducat, se confruntă cu un trafic foarte congestionat. Luxemburg are 110 000 de locuitori, dar încă 400 000 de persoane se deplasează în oraș pentru a lucra. Un studiu a sugerat că șoferii din capitală au petrecut în medie 33 de ore în blocaje de trafic în 2016.

Pe lângă angajamentul care vizează transportul public, noul guvern are de asemenea în vedere legalizarea canabisului și introducerea a două noi sărbători legale.

Luxemburgul va deveni prima țară din lume care va face transportul public gratuit. Tarifele pe trenuri, tramvaie și autobuze vor fi eliminate în vara următoare, conform planurilor guvernului de coaliție reales, condus de Xavier Bettel, care a fost depus jurământul pentru preluarea funcției de prim-ministru miercurea trecută, relatează The Guardian.

