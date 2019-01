Mahmureală - sfaturi pentru femei

Bundeswehr-ul a preluat marţi conducerea Forţei NATO de reacţie super-rapidă, informează agenţia germană de presă dpa, citată de Agerpres. „Vârful de lance“ al NATO, denumit oficial Forţa Întrunită cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness...

Două persoane au fost înjunghiate mortal și alte patru au fost rănite în atacuri separate la primele ore ale noului an în Londra, informează BBC. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat la o petrecere privată în Park Lane, acolo unde alți doi...

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Oricât de sec ar părea, tot la apă plată ne întoarcem după o seară în care am consumat alcool. Alcoolul deshidratează, deci imediat cum vă treziţi beţi apă plată.

Alcoolul îngraşă - cei care consumă excesiv alcool trebuie să aibă grijă să ardă mai multe calorii. Un gram de alcool are 7 kilocalorii. Alcoolul în exces nu are efecte pozitive nici asupra pielii. Multe doamne şi domnişoare se plâng de ofilirea tenului, dacă au perioade în care abuzează de alcool. Alte efecte ar fi pete roşii pe ten sau chiar la unii domni prieteni vechi cu alcoolul chiar nasul roşu. Alcoolului îi plac şi vitaminele, persoanele dependente de alcool pot dezvolta carenţe de vitamina B.

2 litri de apă pe zi, un pahar de apă la trezire, unul înainte a adormi iar restul de apă în cursul zilei - este regula generală. Apa plată este cea mai indicată pentru consumul zilnic. Dacă am lămurit cine este regina hidratării să ne îndreptăm atenţia către alcool.

Cu un nivel de hidratare corectă, somn odihnitor şi o alimentaţie nutritivă (atenţie să nu lipsească grăsimile), plimbări în aer liber şi evitarea fumatului (activ şi pasiv), un pahar, două de alcool de calitate nu vor da viaţa peste cap. Am selectat câteva sfaturi ale specialiştilor în nutriţie pentru a vă ajuta să degustaţi cu plăcere din plăcerile vieţii.

