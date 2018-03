Mai mulți elevi și profesori din R. Moldova au participat la o conferință internațională organizată în Franța

Un grup de elevi și profesori din Republica Moldova au participat la a 11-a ediție a Atelierelor pentru Radioprotecție în orașul Dijon, Franța.



A 11-a ediție a Conferinței Internaționale a Liceenilor în cadrul Atelierelor pentru Radioprotecție s-a desfășurat în perioada 19 – 22 martie. Anul curent, pentru al șaptelea an consecutiv, a participat o delegație din Republica Moldova, formată din șase elevi ai Liceului „Prometeu – Prim” din Chișinău, și profesorii Zinaida Vârlan (limba franceză) și Viorel Dușciac (fizică).

Atelierele pentru Radioprotecție sunt un program organizat și susținut financiar de o serie de actori importanți din domeniul nuclear din Franța: Centrul pentru Evaluarea Protecției în domeniul Nuclear, Institutul pentru Radioprotecție și Siguranță Nucleară, Autoritatea pentru Siguranță Nucleară, Comisariatul pentru Energie Atomică, Societatea Franceză pentru Radioprotecție, ș.a. Programul se desfășoară în fiecare an în două etape : în perioada octombrie – februarie în fiecare liceu participant au loc cursuri în domeniul fizicii nucleare pentru elevii înscriși în program, urmat de pregatirea unui proiect practic și de participarea la Conferința Internațională a Liceenilor, în unul din orașele franceze, în luna martie.

Cursurile de fizică nucleară din cadrul Atelierelor reprezintă o activitate educativă extracuriculară, menită să trezească interesul elevilor pentru domeniul științelor exacte, al fizicii în particular. În afară de lecțiile teoretice, elevii elaborează și studii practice în formă de proiect tematic. Rezultatele acestor studii practice sunt prezentate în cadrul Conferinței Internaționale. În acest an, elevii din Republica Moldova au abordat tematica radioprotecției în sistemul medical, din perspectiva personalului medical, dar și al pacienților cărora le este administrat tratament prin metode și tehnici de medicină nucleară.





Contribuția si prezentarea elevilor moldoveni au fost înalt appreciate de către organizatorii și participanții la Conferință. Organizatorii evenimentului au reiterat delegației din Republica Moldova invitația de a participa și la edițiile viitoare ale Conferinței Internaționale a Liceenilor. La Conferința Internațională a Liceenilor în cadrul Atelierelor pentru Radioprotecție din acest an au participat licee din următoarele țări : Franța, Germania, Republica Moldova, Belarus, Ucraina și Japonia. Participarea delegației din Republica Moldova a fost sprijinită parțial financiar și logistic de către organizatorii citați mai sus.

Pentru mai multe detalii cu privire la acest proiect, vă invităm să o contactați pe doamna profesor Zinaida Vârlan, la nr. de telefon: 068 95 91 44.

Pentru informații referitor la edițiile anterioare ale programului, vă invităm sa accesați site-ul programului: www.lesateliersdelaradioprotection.com.

TIMPUL.MD