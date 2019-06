Mai mulți lideri de opinie critică goana după funcții și putere a liderilor blocului ACUM, care au acceptat să pactizeze cu partidul pro-rus PSRM

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Dragi compatrioți! Azi aici sunt adevărații patrioți ai Republicii Moldova! Am auzit o noutate extraordinară azi, că Dodon a dormit pentru prima dată la el acasă – în ambasada Rusiei!

Consiliul Sindicatului "Demnitate", care are menirea de a proteja drepturile social-economice ale angajaților din poliție, vine cu un îndemn către cetăţeni să nu admită provocări şi atacuri în adresa poliţiştilor.

O polemică aprinsă au generat postările jurnalistului George Mârzenco. El a scris “ cu Maia premier, cu miniștri purtați prin birourile Kremlinului, cu veghetori gen Dodon-Greceanii de asupra guvernului - PRIMUL PAS al TRANSNISTRIZĂRII Basarabiei s-a produs. Moscova are guvern la Chișinău. Zic, vegheat permanent de Dodon și Greceanii... Acesta e și momentul adevărului, cum spunea mai ieri-alatăieri chiar Maia... “. Într-o altă postare, Mârzenco s-a arătat uimit că Dodon a fost aplaudat furtunor în Parlament de către cei care se declară pro-europeni. ”Impresia că, de data asta, Kozak și-a făcut bine treaba la Chișinău. Pe când anularea tricolorului? Pe când alte hărți ale României rupte public în Chișinău..?” , a scris jurnalistul. Opinia nu a fost pe plact deputatului PPDA Chiril Moțpan, care i-a scris, patetic, să fie liniștit, pentru că ”vor avea ei grijă”

