Mai multe rachete au lovit zona prezedențială din Kabul în timpul unei rugăciuni. Oamenii nu au încetat să se roage

Mai multe rachete au lovit capitala Afganistanului, chia în aproprierea palatului prezedențial. Tragedia a avut loc chiar în momentul rugăciunii Eid al-Adha , fiind o sărbătoare foarte importantă pentru musulmani, relatează Reuters. Nu est încă clar cine este vinovat de aceast atac.

Trei rachete au lovit zona din apropierea palatului prezidențial, a precizat purtătorul de cuvânt al ministerului de interne afgan, Mirwais Stanekzai, adăugând și că nu au existat victime.

Atacul a întrerupt rugăciunea de Eid al-Adha, la care participa și președintele Ashraf Ghani, conform imaginilor difuzate de televiziunile locale.

Rugăciunea a continuat, totuși, în sunete de explozii, iar Ghani și-a ținut apoi discursul de la podium. Instabilitatea și nesiguranța au crescut semnificativ în ultimele luni în Afganistan, în situația în care talibanii își continuă ofensivele majore, iar armata SUA se retrage la ordinul președintelui Joe Biden.

Spre deosebire de alți ani, talibanii nu au stabilit un armistițiu temporar pe perioada sărbătorii.



Luni, 15 misiuni diplomatice și reprezentantul NATO de la Kabul au făcut un apel către talibani să oprească ofensivele și să accepte un armistițiu.

Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM