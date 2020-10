Mai mulţi soldaţi ruşi, aflaţi în stare de ebrietate, au provocat un accident pe aeroportul din Volgograd (FOTO/VIDEO)

În cursul zilei de astăzi, atât pe reţelele de socializare, cât şi în presa rusă, a fost publicat un material video cu mai mulţi soldaţi ruşi care au băut mai mult decât trebuia. Fiind toţi în stare de ebrietate, au decis să pornească în ’’aventura vieţii lor’’ cu un vehicul de luptă pentru infanterie, dar au provocat un accident pe aeroportul Volgograd.

După cum veţi putea observa în materialul video de mai jos, mai mulţi militari ruşi aflaţi pe un vehicul de luptă pentru infanterie de tip BMP (maşina de luptă pentru infanterie) au lovit un gard de beton.

A pair of reportedly drunk Russian soldiers drove a tank through an airport fence in Volgograd this week. We all miss traveling, but please don't try this at home.



Via Baza Telegram channel pic.twitter.com/CuwwlPyxKb