Maia Sandu - de la salariile bugetarilor la pierderea alegerilor

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Am întâlnit, la radio şi la televizor, următoarele enunţuri:

1. La ce fel de „lucrători ai justiției” s-a referit (judecători, procurori, grefieri, executori, consultanți, referenți, asistenți judiciari etc.)? 2. La care dintre ei se referă cifra de 30%? 3. Numiți experții străini care au identificat această cifră? 4. Explicați-ne metodologia evaluării, prin care s-a ajuns la această cifră? 5. Ați putea să furnizați redacției TIMPUL o copie a raportului elaborat de „experții străini”, la care v-ați referit. Vom aștepta cu nerăbdare răspunsul la aceste întrebări, pentru a ne convinge că dna Sandu, atunci când se dă cu părerea pe chestiuni de politici (bugetare, judiciare etc), vorbește în cunoștință de cauză și nu manipulează publicul căruia i se adresează.

Din declarația Maiei Sandu apar mai multe întrebări „retorice”: Cine va guverna? Cine nu va plăti salariile de după alegeri? Din declarație rezultă că actuala putere va forma un nou guvern și nu le va putea plăti salariile sau că Maia Sandu va prelua puterea și nu le va plăti? Oricare ar fi fost ideea, pe care dorea s-o exprime dna Sandu, n-ar strica să încerce să-și pregătească un discurs care să aibă o minimă logică politică, dar și decență.

Maia Sandu în Sala „Consantint Tănase” (studioul 10TV) Această declarație nu putea fi trecută ușor cu vederea. Vom explica de ce. Salariile bugetarilor se modifică prin legea salarizării. În momentul adoptării bugetului de stat, banii se bugetează în ordinea priorităților. Mai întâi, se bugetează cheltuielile indispensabile sau cele certe - care sunt salariile bugetarilor, pensiile etc. și, mai apoi, se bugetează celelalte cheltuieli. În cazul în care bugetul nu este suficient, se fac anumite reduceri, de cele mai dese ori din investiții capitale, dar nu și din salarii. În cei 27 de independență n-a fost nicio situație când în procesul de bugetare, în caz de insuficiență de bani, să fie micșorate salariile sau să „să nu fie plătite ”. Repet: asemenea cazuri nu au fost!

Sub retorica falsă a unor reforme de ordin fiscal se ascunde o...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)