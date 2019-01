Maia Sandu a câștigat mai puțin de 1000 de lei pe lună, în 2018

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Încă de la începutul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a fost un susţinător al statului secular. Dorea aducerea în totalitate a Bisericii Ortodoxe sub supravegherea statului. De altfel, din punct de vedere economic, cea mai importantă lege referitoare la Biserică este...

Ucraina a depus o cerere interstatală la CEDO împotriva Federației Rusie privind încălcarea drepturilor marinarilor ucraineni arestați in data de 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerci. Anunțul a fost făcut de către Vice Ministrul Justiției al Ucrainei...

Potrivit documentului depus la CEC , suma depozitului este de 38223 de dolari SUA. Economiile Maiei Sandu s-au redus cu peste 50 de mii de dolari comparativ cu mijlocul anului 2015. RISE Moldova a scris anterior că, dacă în 2012, Maia Sandu avea în conturi aproape 164 de mii de dolari, pe 30 iulie 2015 mai deținea doar aproximativ 89 de mii de dolari. Liderul PAS are în proprietate un apartament cu suprafața de 74,5 m.p. cu valoarea de 440 de mii de lei și un autoturism Toyota RAV4 (2007) cu valoarea declarată de 170 de mii de lei.

Maia Sandu a câștigat anul trecut 11380 de lei sau mai puțin de 950 de lei pe lună. Acest lucru rezultă din declarația de venit, depusă la Comisia Electorală Centrală. Veniturile șefului PAS au provenit dintr-o conferință organizată la București (500 de lei românești, echivalentul a 2110 lei) și dobânda în sumă de 538,82 de dolari (echivalentul a 9270 de lei) de la depozitul pe care îl are într-o bancă din SUA.

