Maia Sandu a depus un denunț penal împotriva celor care au inițiat, negociat și organizat semnarea Acordului de împrumut cu Federația Rusă / DOC

Așa cum am anunțat anterior, am sesizat Procuratura Anticorupție în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor celor care au negociat și organizat semnarea Acordului de împrumut cu Federația Rusă. Este vorba de viceprim-ministrul, ministrul finanțelor, Serghei Pușcuța, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguță, dar și alte persoane implicate în aceste procese, numele cărora guvernarea preferă să le țină ascunse.

