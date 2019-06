Maia Sandu, Andrei Năstase, dar și ceilalți 24 de deputați din PAS și PPDA au semnat documentul prin care au promis că nu fac niciun fel de coaliție cu PSRM (VIDEO)

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

”Intrarea celor de la Blocul „ACUM” într-o formulă de guvernare, fie și una vremelnică cu socialiștii, va reprezenta încălcarea angajamentelor pe care le-au luat cei de la „ACUM” în fața alegătorilor proeuropeni și unioniști, ori eu personal alături de toți candidații la parlamentare ai Blocului „ACUM” am semnat un angajament preelectoral în acest sens și cunosc litera și spiritul acestui document. Intrarea Bblocului „ACUM” într-un joc cu PSRM, sub girul Moscovei, va însemna compromiterea oricărui proiect european la Chișinău”, a scris Munteanu pe Facebook.

Îmi asum ca toate deciziile pe care le voi lua să fie în intereseul național și în conformitate cu angajamentele politice ale formațiunii pe listele căreia am fost ales. Mă oblig ca în caz de încălcare a acestui angajament să îmi depun mandatul de deputat”, se arată în angajamentul semnat de candidații blocului electoral”, se arată în angajamentul semnat de cei 26 actuali deputați ai ACUM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)