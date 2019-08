Maia Sandu: Anul acesta vom negocia un nou plan de acțiuni al Parteneriatului R. Moldova - NATO

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

„Partenerii americani au susținut eforturile noastre de restabilire a proceselor democratice și de protecție a drepturilor omului după o perioadă în care RM a căzut pradă unui regim oligarhic fiind catalogat drept stat capturat. Am discutat despre priotitățile actualului executiv, priorități care au fost formulate pornind de la necesitățile și așteptările cetățenilor, și anume: combaterea corupției mari, reducerea sărăciei, crearea oportunităților de dezvoltare economică, găsirea modalităților pentru diversificarea furnizării surselor energetice. Ne dorim ca aceste subiecte să fie în continuare subiecte de asistență și de cooperare bilaterală cu SUA. Am discutat și un subiect distinct care se numește sprijinul pentru fortificarea și consolidarea sectorului de securitate și apărare. Asistența SUA pentru modernizarea sectorului de apărare și securitate ajunge astăzi la aproximativ 15 milioane de dolari anual. Anul acesta vom negocia un nou plan de acțiuni al parteneriatului Moldova – NATO și vom trece și la cea de a doua fază a inițiativei de consiloidare a capacităților de apărare pentru RM. În acest sens, susținerea SUA este foarte importantă pentru noi. Doar așa putem contribui la consolidarea capabilităților militare și la fortificarea sistemului de securitate națională, abil în gestionarea amenințărilor atât convenționale cât și hibride. Doar așa putem deveni un partener stabil care nu doar consumă, dar și oferă securitate”, a precizat Sandu.

