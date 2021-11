Maia Sandu ar vrea să crească bugetele „tuturor, atât în domeniul public, cât și cel privat”. Deocamdată „creșterile” sunt doar la instituțiile plătite din bani publici

În timp ce majoritatea moldovenilor nu-și pot găsi un loc de muncă și sunt nevoiți să plece peste hotare pentru a avea din ce trăi, angajații la stat vor primi salarii mai mari. Populația R. Moldova scade de la an la, dar cheltuielile cu angajații statului cresc de la an la an.

„Bugetul Președinției a crescut doar în măsura în care să asigure creșterea salariilor pentru anumite categorii de angajați, așa cum presupune legea salarizării.

Legea salarizării angajaților publici care a fost aprobată acum 2 ani a prevăzut anumite etape pentru creșterea salariilor pentru toți funcționarii.

Respectiv anumiți angajați ai Președinției sunt și ei parte a acestei legi a salarizării și trebuie să le crească salariile cum le cresc la ceilalți.

Eu nu am cerut majorarea bugetului Președinției și nu mă fac responsabilă de această creștere. În general ceea ce ne-am dori noi este să crească bugetele tuturor, atât în domeniul public, cât și cel privat”, a declarat ieri Maia Sandu care va primi un salariu de 21 000 de lei lunar.