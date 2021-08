Maia Sandu: Avem o agendă plină cu Federația Rusă și multe subiecte de interes comun

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat că, în cadrul întâlnirii cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin, a discutat despre problema exporturilor produselor agricole moldovenești pe piața rusă, despre noul contract de livrare a gazelor naturale dar și despre subiectul reglementării conflictului transnistrean.

„Am reiterat poziția noastră în vederea relansării unui dialog pragmatic și constructiv, care să fie în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Am discutat mai multe subiecte importante de pe agenda bilaterală, inclusiv problema exporturilor produselor agricole moldovenești pe piața rusă și noul contract de livrare a gazelor naturale pentru țara noastră. Am abordat și subiectul reglementării conflictului transnistrean. Am reconfirmat poziția Republicii Moldova în ceea ce ține de relansarea procesului de reglementare exclusiv pe cale pașnică, folosind instrumente politice și diplomatice și cadrul de negocieri existent, cu respectarea suveranității și a integrității teritoriale a țării noastre în cadrul hotarelor ei internațional recunoscute”, a transmis Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.



Sandu a mai spus că Republica Moldova are „o agendă plină cu Federația Rusă și multe subiecte de interes comun”: „Avem o agendă plină cu Federația Rusă și multe subiecte de interes comun pentru statele și pentru cetățenii noștri. Am discutat despre ele astăzi și suntem pregătiți să le abordăm pe larg, inclusiv prin intensificarea contactelor bilaterale. Am apreciat deschiderea părții ruse în acest sens, fapt care poate contribui la consolidarea dialogului dintre țările noastre”, a mai scris Maia Sandu pe Facebook.

Dmitrii Kozak, șef-adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, a declarat, după vizita de lucru de miercuri, de la Chișinău, că a avut o discuție constructivă și binevoitoare cu Maia Sandu: „După ce s-a format guvernul și a apărut un element de stabilitate, ne-am înțeles că discutăm problemele de pe agenda bilaterală. Discuția a fost foarte constructivă și binevoitoare”, a declarat Kozak pentru Newsmaker la ieșirea de la întâlnire.

Întrebat despre conflictul transnistrean, Kozak a declarat că Rusia nu poate să se implice direct, întrucât conflictul ține doar de Republica Moldova și Regiunea Transnistriană, transmite Agora.md.

„Rusia este gata să acorde asistență pentru a facilita înțelegerea dintre Transnistria și Republica Moldova. Noi nu suntem pregătiți să înaintăm condițiile noastre proprii. Aceasta nu ne privește pe noi”, a declarat reprezentantul Kremlinului.