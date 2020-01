Maia Sandu crede că a procedat corect intrând într-o alianță cu Igor Dodon

Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, insistă în continuare că decizia de a forma o coaliție cu PSRM a fost una corectă.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă. Lidera PAS a precizat că în pofida costurilor politice pe care le-a plătit, a reușit să scape țara de fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc.

„Eu sper că nimeni nu-i duce dorul lui Plahotniuc. Știam că e posibil să ne coste mult această decizie, dar știam că vrem să scăpăm țara de Plahotniuc. Indiferent de costurile politice, credem în continuare că am procedat corect atunci”, a spus Maia Sandu.

Cât despre reformarea justiției, lidera PAS susține că era conștientă că este un proces mai complicat și nu și-a făcut iluzii:

„Am știut că va fi dificil, că nu putem scăpa de corupție într-un parteneriat cu oamenii corupți”.

De asemenea, fosta șefă a Cabinetului de miniștri a punctat că documentul înțelegerii politice dintre cele două partide a fost scris în totalitate de membrii Blocului ACUM.

„Prima discuție mai serioasă a avut loc în seara zilei de 7 iunie pe fundalul protestelor organizate de Plahotniuc. Noi eram la Parlament, încercau să ne forțeze să plecăm din clădirea Parlamentului prin tot felul de spectacole. Câțiva oameni din PSRM au ajuns doar seara târziu la Parlament. Acolo am avut o discuție de mai puțin de o oră. Le-am zis că le este frică de Plahotniuc, de aceea nu vor să discute. Au venit a doua zi dimineață și de la 9 până la ora la care a început votul, acestea au fost discuțiile. Repede. Noi am scris documentul înțelegerii politice, noi am pregătit parteneriatul. Și discuțiile pe reprezentanții guvernului. Nu a fost spațiu și timp pentru mari negocieri. Socialiștilor le era frică de Plahotniuc, de asta cred că s-a întâmpla așa”, a mai spus Sandu.

