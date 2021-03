Maia Sandu: „Dacă Igor Dodon consideră că discuția de la birou până la ascensor a fost o discuție separată, treaba lui”

„Dacă Igor Dodon consideră că discuția de la birou până la ascensor a fost o discuție separată, treaba lui. Discuția asta de două minute poate s-o califice cum vrea. Am discutat de față cu colegii lui, inclusiv despre alegeri anticipate.



Am încercat, așa cum am făcut și cu ceilalți reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare, să ajungem la o înțelegere pe subiectul declanșării alegerilor anticipate”, a mai spus Maia Sandu.