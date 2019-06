Maia Sandu: Decizia de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

„Prim-ministrul nu poate da indicații procurorilor și nu poate interveni în justiție și nu o voi face niciodată. Însă decizia de astăzi, de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare. Prin această decizie, procurorii fie recunosc că dosarul a fost fabricat la comandă politică și atunci ar trebui să știm la comanda cui, iar cei care au îndeplinit asemenea indicații trebuie să-și dea demisia și să răspundă în fața legii, fie legalitatea deciziei de astăzi are caracter îndoielnic. În acest caz, de asemenea, procurorii responsabili trebuie să răspundă în fața legii” Să fie clar pentru cei care încearcă să profite de această perioadă de tranziție - în cel mai scurt timp, vom curăța justiția de oamenii corupți, din vechiul sistem, care lucrează la comanda cuiva și nu în interesul cetățeanului și conform prevederilor legale”. Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că Renato Usatîi va deveni fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţialele din 2020, după ce liderul formaţiunii politice „Partidul Nostru” a revenit în Republica Moldova.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)