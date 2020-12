Maia Sandu despre legile votate de PSRM+ȘOR: „O grupare de hoți și profitori împarte banii statului, banii oamenilor care muncesc”

Legea bugetului, cea mai importantă lege a anului, este adoptată în grabă, cu încălcarea normelor, fără să se țină cont de nevoile oamenilor și ale țării – susținerea economiei, a sectorului medical, a agricultorilor afectați de secetă, a oamenilor care au rămas fără venituri din cauza crizei, a familiilor cu copii. Legea este adoptată fără surse reale de finanțare a deficitului bugetar. În schimb, promovează interesele hoților și le permite să continue furtul și schemele de corupție sub protecția deputaților PSRM și Partidului Șor.

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Actualitate 15 Decembrie 2020, ora: 16:51

În 2005, la treisprezece ani dupa admiterea (1992) Republicii Moldova in Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Adunarea Generala a organizatiei mondiale a proclamat Ziua internațională a solidarității care se marcheaza la 20 decembrie in fiecare an.