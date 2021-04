Maia Sandu despre LOVITURA DE STAT încercată de Dodon+Șor: „Nu vom admite ca niște găști de criminali să submineze procesul democratic și să creeze haos în țară”

Redăm discursul integral susținut de Maia Sandu:

"Azi am convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate. Am avut un singur subiect pe agendă, și anume acțiunile anticonstituționale care au avut loc astăzi în Parlament. Ce s-a întâmplat în clădirea de peste drum este foarte grav. Parlamentul nu are dreptul să scoată din funcție judecătorii de la Curtea Constituțională. Parlamentul a făcut o tentativă neconstituțională de a numi un alt judecător la CC.

Este un atac fără precedent la ordinea constituțională și la independența Curții Constituționale. În cadrul CSS, am pus în discuție riscul de subminare a ordinii constituționale.

Am solicitat de la conducătorii organelor de forță - Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul Național de Patrulare, Armata Națională - să nu se lase antrenați în acțiuni neconstituționale și să nu îndeplinească ordine ilegale.

Am solicitat de la Procuratura Generală să investigheze acțiunile de astăzi sub aspectul infracțiunii de uzurpare a puterii în stat, precum și faptele participanților la acest atac asupra ordinii de drept.

Am cerut Serviciului de Informații și Securitate să urmărească acțiunile de încercare a subminării ordinii constituționale și să asigure prevenirea destabilizării situației în țară.

Cerem Parlamentului să se oprească din aceste derapaje antidemocratice. Cei care comit aceste ilegalități sunt pasibili de pedeapsă.

Fac apel la comunitatea internațională să urmărească situația din țara noastră și să ofere tot sprijinul pentru apărarea democrației în fața tentativelor de subminare a instituțiilor statului.

Deciziile neconstituționale votate azi în Parlament reprezintă subminarea ordinii constituționale și a statului de drept. Niciun atac la independența Curții Constituționale nu va fi tolerat.

Fac apel direct la socialiști - strategia voastră de a arunca țara în haos după alegerile prezidențiale trebuie oprită. Cetățenii nu sunt ostaticii unor politicieni cu orgoliul rănit care nu se pot dezlipi de fotolii. Suveranitatea aparține cetățenilor. Frăția penalilor folosește metode banditești pentru a prelua controlul asupra instituțiilor statului. Nu le vom permite.

Decizia de revocare a unui judecător al Curții Constituționale de către legislativ este ilegală și nulă, iar încercarea de a numi un alt judecător atentează la ordinea constituțională din țară. Socialiștii și deputații lui Șor au trecut de la farsa politică și iresponsabilitate la acțiuni anticonstituționale. Aceste acțiuni, fiecare în parte, nominal, trebuie investigate.

Dragi cetățeni, vreau să accentuez un lucru: nu vom admite ca niște găști de criminali să submineze procesul democratic și să creeze haos în țară.

Suveranitatea aparține poporului. Cetățenii Republicii Moldova sunt unicii care pot rezolva criza politică prin alegeri democratice".