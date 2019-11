Maia Sandu: Dodon se grăbește, nu mai poate sta departe de ministere

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Parlamentul va examina astăzi, în ședință, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de către Președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. Iată componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei...

Amintim că, astăzi, preşedintele Igor Dodon, a înaintat candidatura lui Ion Chicu la funcţia de premier, după ce Guvernul Maia Sandu a fost demis ieri, în urma moţiunii de cenzură depusă de PSRM. Acum, Ion Chicu are la dispoziţie 15 zile pentru a forma lista de miniştri şi programul de guvernare.

„Noi nu ne-am făcut iluzii, ne-am așteptat la trădare, am primit semnale cu o lună în urmă că Igor Dodon vrea să dea jos guvernul și să-l pună pe Chicu prim-ministru. Nu ne-am așteptat că va fi așa repede. Omul se grăbește, nu mai poate sta departe de ministere și de tot felul de surse de bani. Era clar că o să ajungem în asemenea punct, nu era clar când. Chicu s-a ocupat cinci luni de cocolirea lui Dodon și acum vine în funcție, când am reușit să planificăm bugetul, să aducem bani internaționali”, a menționat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la TV8. De asemenea, Maia Sandu spune că Igor Dodon și-a numit un candidat docil, care îl va asculta și îi va îndeplini toate dorințele.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)