"Dragi moldoveni, politica ne ajunge din urmă și vrea să ne vină de hac, pandemia ne-a arătat cât de greșit este să ignorăm politica. Adevărul e că unii din noi cred că politica nu e de nasul nostru și putem să ne descurcăm și cu oameni mediocri la guvernare. Oameni buni v-am spus și spun în continuare, nu abandonați, vine vremea noastră, a oamenilor buni. Aceste alegeri sunt poate mai importante decât oricând. Avem nevoie de un președinte care știe cum și vrea să pună Moldova pe calea cea dreaptă, nu în mocirlă. Vrem ca să sărbătorim 30 de ani de independență cu familii fericite, să avem o sărbătoare adevărată, nu sărăcie, hoție și boală. Moldova merită să pășească cu încredere în următorii 30 de ani", a declarat candidatul PAS.

Totodată, Maia Sandu a spus că Moldova nu-și mai permite nici improvizație și nici corupție pentru că ne costă vieți, iar un stat prost condus este o boală, iar medicamentul este votul cetățenilor.

"Eu știu că nu sunt perfectă, dar mie îmi pasă și știu că și vouă vă pasă. Oameni buni, putem să facem ceva de care să fim mândri. Putem impune respect. E vremea să ne implicăm cu toții. Este vremea ca oamenii buni să facă un pas în față. Împreună învingem, împreună schimbăm Moldova", a subliniat Maia Sandu.

Și prim-vicepreședintele PAS, Igor Grosu, a venit cu un mesaj și a declarat că politica este despre modul cum organizăm viața în jurul nostru.

"Împreună am parcurs toate etapele de creare a unui partid. Ideiile și mesajele noastre au început a fi auzite de oameni. Nu trebuie să așteptăm că cei din Vest sau Est vor veni și vor face curat în casa noastră, o putem face doar noi și pentru noi. Sărăcia, migrația, nu se vor opri dacă nu vom face ordine în instituțiile care trebuie să aibă grijă de oameni și dacă vom avea la guvernare oameni necistinți. Politica poate fi altfel, politica este despre modul cum organizăm viața în jurul nostru. Oamenii au început să aibă încredere în noi, încrederea fiind cel mai mare capital al unui politician, ea se câștigă greu și se pierde ușor. Am crescut ca partid, ne-am dezvoltat. Maia Sandu va fi un președinte care va stimula oamenii buni din instituții, va insista ca Parlamentul și Guvernul să ia decizii pentru oameni. Maia Sandu întruchipează valorile care ne-au adus în politică și simbolizează nevoia de schimbare care o cer oamenii. E vremea oamenilor buni, e vremea să facem alegerea", a declarat prim-vicepreședintele PAS, Igor Grosu.

Până acum, CEC a înregistrat pentru alegerile prezidențiale din acest an șase concurenți electorali.

Maia Sandu are 48 de ani şi este economist. În perioada 2009 − 2010 a studiat la Harvard Kennedy School of Government din Statele Unite. Între 2010 şi 2012, Maia Sandu a fost consilier al Directorului Executiv al Băncii Mondiale, în Washington. Trei ani mai târziu, a devenit ministru al Educației, iar între iunie şi noiembrie 2019 a deţinut funcţia de premier. În perioada 2018-2019, Maia Sandu a avut venituri de 111 mii de lei din salariul de la Cancelaria de Stat și peste 50 de mii de lei din salariul de la Parlament. Are un apartament de 440 de mii de lei şi un automobil de 170 de mii de lei. Deține un cont bancar în Statele Unite cu peste 24 de mii de dolari.