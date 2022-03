Maia Sandu și PAS – beneficiari ai operațiunii speciale... Op-Ed de Victor Pelin

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Orașul ucrainean Irpin, eliberat luni, 28 martie, de sub ocupație rusă, a fost transformat în ruine. În urma bombardamentelor, a fost distrusă infrastructura localității, potrivit TV8.md.

Suspiciunea de otrăvire a miliardarului rus Roman Abramovici la negocierile de pace de la începutul acestei luni nu are nimic de-a face cu realitatea, susține Kremlinul, conform Reuters. Este prima reacție a Rusiei în urma informațiilor publicate de The Wall Street Journal privind...

Este important să se menționeze că, de fapt, vițelul blând comuno-socialist este unul foarte șmecher, acesta suge de la GAZPROM, câte $700-800 mii lunar, dar vrea să fie perceput drept neutru. In astfel de circumstanțe, în pofida atitudinilor diferite ale autorităților moldovene și cele rusești față de diverse probleme, descoperim în mod paradoxal un domeniu de interes comun – lupta împotriva coloanei a 5-a. În Republica Moldova acesta din urmă iese în prim plan ca păduchele pe frunte. Astfel, câteva partide rusofile minuscule s-au angajat deschis să conteste rolul blocului comuno-socialist. Este vorba despre Partidul Regiunilor, liderul căruia i s-a adresat lui Vladimir Putin în calitate de reprezentat autentic al coloanei a 5-a rusești. Același lucru l-au făcut și liderii Partidului Patrioții Moldovei, care nu se ascund după fraze generale și eufemisme, declarând tranșant că sunt susținători ai agresiunii rusești în Ucraina. De fapt, ei contestă statutul privilegiat al vițeilor blânzi, pledând cauza șoimilor răpitori, revendicând redistribuirea în favoarea lor a fluxurilor financiare ale GAZPROM-ului către blocul comuno-socialist.

Pentru partidele politice de opoziție incertitudinea creează oportunități nesperate de a se manifesta prin: aprecierea adecvată a stării de fapt și numirea exactă a lucrurilor; propunerea și promovarea acțiunilor concrete pentru a face față provocărilor la adresa multiplelor aspecte ale securității statului; proiectarea perspectivelor realiste pentru viitorul imediat și mai îndepărtat etc. Nimic dintre acestea nu se întâmplă, partidele de opoziție preferând, cu mici excepții, să se limiteze la declarații neutre. Nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina, de aceea, nimeni nu dorește să riște prin manifestarea atitudinilor tranșante. Nu e un reproș, e doar o constatare a adevărului proverbial – După Juan și sombrero. Deși trebuie să recunoaștem că liderii unor partide pro-europene de opoziție au cu ce contribui la orientarea și menținerea politicilor PAS într-o albie a decenței.

Incertitudinea și efectele acesteia După o lună de la invazia rusească în Ucraina am trecut cu toții peste faza de șoc și ne-am obișnuit că în țara vecină e război. Rezumatele zilnice se referă la operațiunile militare, victimele umane, numărul de refugiați etc. Mașina propagandistă a agresorului se sufocă repetând tezele justificative ale invaziei. Împotmolirea armatei Rusiei în lupte poziționale a diminuat temerile că următoare victimă a agresiunii va deveni Republica Moldova, deși riscul că partenerul strategic se va aventura să-și extindă efortul eliberator de demilitarizare și denazificare nu poate fi subestimat.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

