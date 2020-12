Maia Sandu: „Igor Dodon nu are cum să ofere nimănui nimic, pentru că nu mai este important”

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

„Igor Dodon nu are cum să ofere nimănui nimic, pentru că nu mai este important. Cetățenii i-au spus foarte clar ce cred despre el și acum nu este despre ceea ce vrea Igor Dodon. Atunci când vorbim despre eventualitatea creării unui alt guvern, ne întrebăm care este susținerea pentru acest guvern în parlament și este foarte clar, pornind de la jocurile pe care le vedem astăzi în parlament, că nu există 51 de deputați astăzi care să susțină un guvern care să poată să muncească pentru oameni. Nu există! Avem și experiența anului trecut, atunci când ne-am bazat pe susținerea socialiștilor și ei au venit și au demis guvernul în momentul în care am început să facem lucruri serioase în justiție. Nu s-a schimbat nimic de atunci, dimpotrivă avem nenumărate exemple care demonstrează încă o dată că, astăzi, în parlament nu există 51 de deputați, care să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni. Tocmai de aceea mergem înspre alegeri parlamentare anticipate.”

Maia Sandu: „Curățarea clasei politice a început de la președinție și datorită cetățenilor Republicii Moldova am făcut primul pas, următorul pas este să curățăm parlamentul, așa cum spuneți Dvs. Și acest lucru și-l doresc oamenii, auziți de peste tot vocile oamenilor care sunt dezgustați de ceea ce se întâmplă în parlament, pentru că o parte dintre deputații care sunt acolo doar ca să-și apere propriile interese, să-și construiască scheme noi prin care să fure cetățenii nici nu mai ascund acest lucru, deci sunt la vedere aceste lucruri care se întâmplă în parlament și, da, cel mai important acum este să creăm condițiile pentru ca să declanșăm alegeri parlamentare anticipate. Am spus asta și înainte de alegerile prezidențiale, că va fi următorul pas și spunem asta și acum. Și căutăm aceste metode, inclusiv discutăm cu alte partide din parlament și cred că toți realizează că alegerile sunt inevitabile, chiar și cei care se tem să-și piardă fotoliul, cu toții văd care este cererea poporului și înțeleg că nu se vor putea opune la nesfârșit acestei dorințe a cetățenilor – să se meargă la alegeri parlamentare anticipate.”

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

