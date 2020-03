Maia Sandu: Igor Dodon se menține la putere prin FALSURI și MINCIUNI

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

Igor Dodon nu va face nimic pentru că el se ține la putere pe asemenea falsuri și minte atunci când zice că va lupta cu dezinformarea. Mâine o să depun cerere prealabilă împotriva acestui site mincinos (și a autorului Serghei Tcaci). Știu că procesele de judecată în țara noastră durează – doar după 3 ani am câștigat procesul împotriva lui Marchel, dar o să insist, pentru că nu-i putem lăsa nepedepsiți pe mincinoși.

Am auzit că Igor Dodon vrea să închidă paginile care distribuie informații false. Îi propun să înceapă cu pagina de mai jos care tocmai a lansat o minciună josnică la adresa mea despre o scrisoare către UE, care nu a existat niciodată.

