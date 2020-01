Maia Sandu își atacă foștii aliați: „Între mine şi Andrei Năstase există divergenţe iar O. Țîcu l-a ajutat pe Ion Ceban să câștige Primăria Chișinău”

Liderul PAS, Maia Sandu, acuză Partidul Unității Naționale că l-a ajutat pe socialistul Ion Ceban să câștige Primăria Chișinău prin atacurile făcute de reprezentanții formațiunii la adresa candidatului ACUM, Andrei Năstase. Declarațiile au fost făcute de către Maia Sandu în această seară la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

Sandu a precizat că din cauza acestor atacuri nu poartă discuții cu Partidul Unității Naționale în vederea identificării unei formule pentru alegerile prezidențiale din acest an.

„Nu am avut discuții, pentru că am văzut doar atacuri din partea lor și nu am înțeles de ce au fost făcute aceste atacuri. Am văzut ce s-a întâmplat și la alegerile din Chișinău atunci când criticile dure din primul tur au dăunat foarte mult în turul II și cei de la PUN care l-au criticat pe Andrei Năstase astfel l-au ajutat pe Ion Ceban să câștige Chișinăul. Sperăm că acest lucru să nu fie și la prezidențiale, dar până acum am văzut doar atacuri în adresa noastră”, a menționat Sandu.

În schimb, fostul premier a dezvăluit că poartă negocieri în acest sens cu liderii proaspătului bloc unionist „Unirea”.





„Am avut niște discuții preliminare cu unii reprezentanți ai acestui bloc și am convenit că în această luptă oponentul nostru este Igor Dodon, el este pericolul pentru Republica Moldova și respectiv suntem dispuși să facem un pact de neagresiune, să avem campanie corectă unii în raport cu alții, astfel ca turul I să nu dăuneze turului II”, a declarat Maia Sandu.

Octavian Țîcu, lui Năstase: Ești mizerabil. Mai ai o ultimă șansă



Amintim că în toiul campaniei electorale locale, Deputatul Octavian Țîcu îl acuza că Andrei Năstase nu a făcut nimic pentru ca „mafia” controlată de Vlad Plahotniuc să plece la Igor Dodon.

„Andrei Năstase, ești mizerabil! Din dramul de respect care-l mai aveam față de acest om, n-a mai rămas nimic... După ce ai votat împreună cu Bătrâncea la APCE aducerea Rusiei în Consiliul Europei, după ce ai împărțit cu Dodon Procuratura, unul luând CNA, altul Procurorul General Interimar, după ce ați împărțit MoldovaGaz, după cârdășia de la Curtea Constituțională, prin care l-ati făcut pe Țurcanu președinte, înșelând deputații, după ce justiția controlată de voi te-a declarat primar în mijlocul campaniei electorale...tu vii să ne spui că mafia se duce la Dodon și ceri susținerea oamenilor pentru Chișinău. Dar ce-ai făcut ca această mafie să nu plece la Dodon???”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

În luna decembrie a anului trecut Octavian Țîcu îi indemna pe Maia Sandu și Andrei Năstase își asume responsabilitatea pentru eșecul guvernării:

„Blocul ACUM nu are niciun raționament de a mă acuza de chestiuni de trădare, pentru că pentru că toată lumea știe că Blocul ACUM nu există. Eu nu am avut pe cine să trădez. În al doilea rând, trădător este cel care dezavuat angajamentul din 21 februarie și a semnat de două ori, repetat, angajament cu socialiștii. Maia Sandu și Andrei Năstase trebuie să își asume responsabilitatea pentru eșecul guvernării, pentru aducerea socialiștilor la putere, pentru pierderea orașului Chișinău și să nu să se mai ascundă în spatele luptei pentru justiție și procuratură, pentru a poza în ipostaze de virginitate. În politică există o chestiune pe care trebuie să ți-o asumi”, a declarat Octavian Țîcu

În carul aceleiași emisiuni Maia Sandu a recunoscut că între ea şi Andrei Năstase există discuții şi divergențe, date de punctele de vedere diferite, dar este pregătită să renunţe la animozităţi pentru a lupta împotriva lui Igor Dodon.

„Trebuie să ne clarificăm cu aceste supărări. Să mergem fiecare să ne clarificăm cu alegătorii noștri, pentru că de acolo trebuie să pornească procesele de restructurare, apoi să ne întoarcem şi să ne amintim care este obiectivul comun”, a spus Maia Sandu, care a mai precizat că, pentru a face mai bună viaţa cetăţenilor, Republica Moldova trebuie eliberată de Igor Dodon.

Maia Sandu a menţionat că, în ce priveşte un eventual candidat comun la prezidenţiale, a avut o singură discuţie cu cei de la Platforma DA. „Ei au expus ideea unui candidat apartinic, iar noi suntem deschişi să dicutăm, dar vrem să înțelegem mai mult la ce se referă”, a spus liderul PAS.

Liderul PAS a precizat că va renunţa la candidatura la prezidenţiale, în cazul în care un candidat care să reprezinte forţele politice democratice are şanse mai mari să îl învingă la urne pe Igor Dodon.



Sursa TVR