Maia Sandu îi cere lui Dodon SĂ LASE BOCETELE și să-l demită pe Chicu dacă nu este în stare să plătească salariile și pensiile la bugetari

De asemenea, deputatul a menționat că opoziția nu are de gând să depună nicio sesizare la Curtea Constituțională privind rectificările bugetare și măsurile de sprijin pentru business, „chiar dacă aceste legi presupun sute de milioane de lei risipite aiurea”.

„Igor Nicolaevici, încetați cu isteria potrivit căreia de de la 1 mai nu vom mai avea bani pentru pensii și salarii! Încetați să amenințați Curtea Constituțională! Marți, la 21 aprilie, peste 4 miliarde de lei de la FMI au intrat pe conturile trezoriale. Cer ca Ministerul Finanțelor să publice informația oficială cu soldurile trezoriale. Oare în două zile ați reușit să furați și acești bani, domnule președinte? Acordurile cu FMI au fost votate ieri aproape unanim. Nu am auzit ca cineva din deputați să conteste această lege”, a precizat Slusari.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 25 Aprilie 2020, ora: 07:35

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 25 APRILIE 2020; Luna intra in vorbaretul Gemeni in aceasta zi, facandu-i sociabili chiar si pe cei mai mari introverti. Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre...