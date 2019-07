Maia Sandu îl amenință pe Dodon: Vom scăpa Moldova de oligarhi

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Unul din sponsorii generoşi ai PSRM este fratele lui Igor Dodon, Alexandru, care pe parcursul unui an a donat partidului 442800 de lei. Dinar Cojocaru, un medic din Orhei, care este remunerate lunar cu cel mult patru mii de lei, a donat Partidului Socialist, în cinci tranşe, 407500 de lei.

Din analiza datelor din ra poartele financiare, rezultă că, PSRM are membri şi simpatizanţi bogaţi. Chiar şi tânăra deputată Marina Rădvan a donat partidului în 2015, 49 de mii de lei. Alţi deputaţi socialişti au făcut donaţii de cel puţin 90 de mii de lei.

Partidul Socialiştilor din Moldova este lider la capitolul cheltuieli. Formaţiunea nu se zgârceşte atunci când este vorba de spoturi electorale, pliante, ziare, panouri etc. Potrivit Raportului Financiar publicat pe site-ul CEC, PSRM a cheltuit în anul 2015 o sumă totală de 27.161.007 lei, dintre care, 18.559.290 de lei în campania electorală, iar 1.220.458 de lei pentru sediu şi întreţineri.

Dodon, spune că şi-a procurat casa de la o rudă stabilită în Italia şi pentru aceasta a trebuit să ia un credit de aproape un million şi jumătate de lei de la Victoriabank şi să vândă apartamentul de 50 de metri patraţi. Dodon s-a plâns în cadrul unei emisiuni televizate că, din cauza datoriei la bancă se confruntă cu dificultăţi financiare şi are noroc de părinţii care îl mai ajută.

Pos­tul Accent TV, îl are bene­fi­ci­a­r pe Vadim Ciu­bară, un mol­do­vean sta­bi­lit la Moscova şi pre­zen­tat de mai multe site-uri drept un apro­piat al lide­ru­lui PSRM.

Preşedintele PSRM, este beneficiarul a două posturi de televiziune, înregistrate pe numele unor persoane apropiate lui Dodon. Compania Exclusiv Media SRL, al cărui fondator este deputatul socialist, Corneliu Furculiţă, a obţinut la finele anului trecut dreptul de a retransmite postul de televiziune rusesc НTВ, sub denumirea NTV Moldova. În trecut postul de televiziune rusesc НTВ era retransmis de TV7 cu inserţii locale preponderent în limba română. În primăvara anului curent, TV7 a renunţat la buletinele de ştiri emise de postul rusesc.

