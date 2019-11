Maia Sandu îl AVERTIZEAZĂ pe Dodon: „Trebuie să RENUNȚE la jocurile de sub masă prin care SUBMINEAZĂ reforma justiției”

„Urmează o perioadă grea în care va fi clar, dacă toți din majoritatea parlamenară au fost sinceri atunci când și-au asumat reforma justiției. Igor Dodon trebuie să renunțe la jocurile de sub masă prin care subminează această reformă. Noi în continuare vom lupta pentru o justiție adevărată. Sunt pregătită să lupt de aici, din Guvern, sau în stradă alături de cetățeni”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui briefing de presă, după anunțarea rezultatelor finale pentru șefia capitalei. unimedia.info

„Igor Dodon trebuie să renunțe la jocurile de sub masă prin care subminează reforma justiției”. Declarația aparține prim-ministrei Maia Sandu, ca răspuns la mesajul matinal al șefului statului precum că „Guvernul nu se isprăvește așa cum trebuie și va fi nevoie de o intervenție hotărâtă pentru a-l pune pe calea cea bună”.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru". Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al...