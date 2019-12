Maia Sandu: Impotența guvernului lui Dodon ne poate lăsa fără căldură și energie electrică pe timp de iarnă

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Au mai rămas doar 3 săptămâni până la sfârșitul anului, și, în lipsa unui acord între Ucraina și Federația Rusă pe tranzitul gazelor naturale, există riscul să înghețăm în ianuarie. Noi am identificat două soluții de alternativă: livrarea gazelor în regim revers pe ruta Transbalcanică și procurarea prin Naftogaz, pe la nordul țării. Chiar pe 12 noiembrie, ziua când PD și PSRM au demis în mod cinic guvernul, noi urma să finalizăm discuțiile cu operatorii din România, Ucraina și Bulgaria. După plecarea noastră de la guvernare, discuțiile cu România și Ucraina s-au blocat. Politica externă dezastruoasă a guvernării lui Dodon (care a adus ofense și Bucureștiului, și Kievului) pune în pericol securitatea energetică a țării.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)