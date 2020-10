Maia Sandu: „În staff-ul meu nu este niciun consultant străin, toți sunt cetățeni ai R. Moldova”

”Concluziile sunt două – Igor Dodon este un om slab și controlat și nu poate să dețină o asemenea funcție ca cea de președinte. Și a doua – avem instituții foarte slabe”, a declarat președinta PAS, Maia Sandu la TV8, în replică la investigația Rise Moldova. Întrebată, dacă are consultanți internaționali în staff, Maia Sandu a declarat că toți membrii echipei sale sunt cetățeni ai R. Moldova. „În staff-ul meu nu este niciun consultant străin, toți sunt cetățeni ai R. Moldova. Problema lor este că ei nu raportează. Nu este o ilegalitate să angajezi consultanți din exterior, dar problema că ei nu raportează asta”. Totodată, Maia Sandu susține că reprezentanții PAS au mers la SIS ca să afle despre consultanții internaționali pe care, potrivit liderei PAS, Igor Dodon i-ar fi angajat pentru campania electorală.

