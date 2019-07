Maia Sandu îndeamnă la calm și cere răbdare

Prieteni, noi înțelegem nerăbdarea din societate. Vrem și noi cât mai repede să scăpăm de toți hoții și să punem pe roate statul. Dar. Trebuie să conștientizăm că a trecut un pic mai mult de o lună. Și când am venit în guvern, am fost șocați de ce am găsit. Știam că lucrurile sunt putrede înainte de a veni, dar realitatea este mult mai gravă. Și problemele care s-au adunat de-a lungul anilor nu pot fi rezolvate toate în două luni.



Vă garantez că tot pentru ce am luptat împreună reprezintă în continuare scopul nostru principal. Noi vom implementa promisiunile indiferent cât de greu va fi. Noi nu căutăm scuze. Noi lucrăm câte 20 de ore pe zi, încercând să remediem dezastrul descoperit. Dar trebuie să conștientizăm că, în continuare, nu avem justiție și procuratură funcționale. Accentuez că nicio guvernare nu trebuie să vină și să îndeplinească rolul procurorului. De aceea, am încercat să punem presiune pe sistem pentru ca acesta să-și îndeplinească misiunea. Vrem noi ca următoarele guvernări să vină să aresteze oameni pe stradă pe motiv că au făcut-o și alții? Sau vrem să construim instituții funcționale și durabile? Eu nu voi fi un prim-ministru care pune mâna pe telefon pentru a da indicații procurorilor ce sa facă. Noi vrem ca instituțiile să-și îndeplinească obligațiile și să lucreze în interesul cetățenilor, nu la comanda politicienilor. Noi vrem să facem reforme care să dea rezultate, iar acestea trebuie consultate, inclusiv cu oameni din țări care deja au trecut prin asemenea experiențe. Noi vrem o societate deschisă, în care oamenii să vină să participe la guvernare. Vă îndemn - participați la concursuri! Nu este suficient să ne manifestăm la televizor și pe Facebook. E nevoie ca profesioniștii care știu ce trebuie de făcut să pună umărul direct la resuscitarea statului.

În ciuda tuturor problemelor, vreau să menționez că, într-o perioadă scurtă, Guvernul și Parlamentul au reușit lucruri importante: identificăm toate schemele de corupție comise de reprezentanții statului, scheme secretizate, căci ei au furat și pe față, și pe ascuns, și vom demasca în detalii aceste scheme în scurt timp, eliminăm din sistem oamenii corupți și căutăm profesioniști integri pentru funcții-cheie în stat, am distrus schemele duty-free prin care se fura bugetul statului, am oprit privatizările dubioase, am deblocat asistența financiară ca să putem plăti salariile în continuare, am obținut sprijinul tuturor partenerilor externi, am readus Moldova pe agenda discuțiilor în Uniunea Europeană, am reluat dialogul bilateral și am organizat ședințe interministeriale cu Guvernul României, am deblocat construcția gazoductului, am deblocat relația cu un partener strategic, Ucraina, și mizăm că vom putea opri contrabanda la frontiera moldo-ucraineană, am adus experți internaționali în domeniul justiției din România și Georgia pentru a găsi cea mai potrivită și durabilă soluție în justiție pentru Republica Moldova.

Schimbarea trebuie construită corect. Înțelept. Schimbarea este prea importantă ca să o ratăm din cauza erorilor comise în grabă.



