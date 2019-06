Otilia Nutu analist de politici publice in energie si infrastructura la Expert Forum Sursa: http://www.contributors.ro

Chiar dacă lista de mai sus pare copleșitoare, nu este: există mulți susținători ai acestor idei și în aparatul administrativ de la Chișinău, și în birocrația europeană, și între specialiști și experți din afara sectorului public, atât în România, cât și în Moldova. Aceștia au și competențele tehnice de a pune în aplicare asemenea măsuri. Acum, va exista și o voință politică reală pentru reforme la Chișinău și suntem sub presiunea timpului – e o chestiune de timp, 1-2-3 ani, până când Moldova se va confrunta cu o criză energetică serioasă. Întrebarea e: există această voință și la București sau ne vom complace în vechea trăncăneală care nu s-a materializat decât în neîncredere dincolo de Prut și aproape zero acțiuni concrete?

1. Transgaz, responsabil cu întreg proiectul de interconectare, trebuie să fie lăsat în pace să își facă programele de investiții. Asta înseamnă fără presiuni pe Transgaz să cedeze aproape tot profitul ca dividende la bugetul de stat, chestiune care pune dificultăți majore pentru cofinanțarea și atragerea de credite pentru interconectarea cu Moldova. Transgaz are de finalizat în următorii doi ani proiectul Onești-Gherăești-Lețcani (două segmente de conductă și două stații de comprimare), pentru care are bani europeni doar pentru 30%, iar restul de 70% trebuie acoperiți din fonduri proprii și credite; și conducta Ungheni-Chișinău, acoperită tot din credite BEI-BERD care ar fi rambursate din tarife sau (în cel mai rău caz) fonduri proprii. Transgaz trebuie lăsat să se ocupe de aceste investiții, nu să fie presat să intre în proiecte care nu au nicio legătură cu obiectul său de activitate, cum ar fi rețele de distribuție în fiefurile unor baroni locali.

Noi la EFOR am făcut anul trecut o mini-campanie, Reconnect Moldova, în care susțineam câteva idei concrete, de lucruri posibile fără eforturi substanțiale, fără cine știe ce investiții colosale, mult mai relevante pentru bunăstarea cetățenilor decât declarațiile sforăitoare și realizabile pe termen scurt. Cât de greu o fi să finalizăm un proiect început prin 2014 de conectare la rețeaua noastre de gaze – și pentru care mai și avem cofinanțare europeană? Dar să punem din nou în grila TVR singura emisiune dedicată Moldovei, care a fost desființată anul trecut? De ce nu ne putem lupta ca roamingul european să fie valabil și pentru Moldova? De ce nu folosim președinția României a Strategiei Dunării, anul acesta, pentru a construi legături puternice și schimburi între antreprenori locali, administrații locale, oameni de pe ambele maluri ale Prutului?

