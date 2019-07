Maia Sandu, la București: Este adevărat că parteneriatul cu pro-rușii lui Igor Dodon este mai puțin obișnuit

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

"Suntem în proces de curățare a instituțiilor stat și la etapa în care să aducem în fruntea instituțiilor oameni independenți și profesioniști, care să aibă curaj și libertate să implementeze reformele de care are nevoie Republica Moldova. Suntem în proces de recuperare a statului, care în trecut a fost subordonat unor interese de grup. Avem inclusiv votul socialiștilor pentru programul de guvernare, în care se spune foarte clar că acordul de asociere stă la baza acestui guvern", a mai declarat Maia Sandu.

"Este adevărat că parteneriatul politic pe care l-am semnat noi, cei din Blocul ACUM, cu partidul Socialiștilor este unul mai puțin obișnuit, dar a fost singura soluție pentru a scăpa de un regim corupt, un regim antidemocratic, care a anulat alegeri atunci când rezultatele nu au fost pe placul regimului, care sărăcit o țară, care a terorizat oamenii care nu se subordonau regimului. Atunci când am semnat acest partenariat am pus la baza lui acțiuni concrete, decizii, politici care să elibereze statul din captivitate", a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu, primită la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis, a fost întrebată în conferința de presă comună cu Klaus Iohannis ce garanții are că va funcționa alianța Blocului ACUM cu pro-rușii lui Igor Dodon.

