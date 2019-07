Maia Sandu la întâlnirea cu Merkel: Nu vrem doar să ne numim europeni, vrem să fim acceptați în UE ca un STAT MEMBRU de încredere (FOTO)

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Fostul premier Vlad Filat spune că ceea ce are ca prioritate vizează eliberarea sa. El nu crede că va mai face politică, cel puțin în mod direct, ci poate va acorda consultanță politică, celor care vor dori. Totodată, fostul premier susține că cea mai mare greșeală a fost...

Un traficant de droguri din Columbia a fost prins pe aeroportul Barcelona cu jumătate de kilogram de cocaină sub perucă.

Dorel Musteață, „împrejur cu nemurele”. Președintele interimar CSM are rude care activează în mai multe instanțe din Republica Moldova, potrivit Deschide.md.

„Am avut o sarcină complicată: am luptat împotriva unui regim opresiv și am oprit căderea liberă a R. Moldova. Acum trebuie să reconstruim statul nostru și să restabilim încrederea cetățenilor noștri și ai partenerilor. Trebuie să curățăm R. Moldova de corupție și spălări de bani, să punem instituțiile înapoi în slujba cetățenilor. Insistăm pe profesioniști neafiliați politic în funcții cheie, precum cea de procuror general, membri ai Curții Constituționale, membri ai instituțiilor anticorupție. Aceștia oameni vor fi independenți și nu vor primi indicații de la cineva. Acesta e un principiu fundamental pe care îl vom respecta”.

În discursul său, Maia Sandu a spus că Guvernul de la Chișinău are în fața sa o misiune complicată. Ea a spus că pledează pentru numirea în funcțiile-cheie ale instituțiilor statului a unor persoane profesioniste și neafiliate politic.

