Maia Sandu, lidera blocului ACUM: „TIMPUL va arăta cât de durabil e parteneriatul cu Dodon”

Prim-ministra Maia Sandu susține că, deocamdată, coaliția dintre blocul ACUM și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) funcționează, iar timpul va arăta cât de durabil este acest parteneriat.



Întrebată de jurnaliștii români, după discuțiile cu președintele Klaus Iohannis ce garanții sunt că alianța cu socialiștii va funcționa în continuare, Sandu a spus că „timpul va arăta cât de durabil e parteneriatul cu PSRM”.

„Este adevărat că parteneriatul politic pe care l-am semnat, noi cei din blocul ACUM și Partidul Socialiștilor este unul mai puțin obișnuit, dar a fost singura soluție pentru a scăpa de un regim corupt, un regim anti-democratic, care a anulat alegeri atunci când rezultatele nu au fost pe placul regimului care a sărăcit o țară, care a terorizat oamenii care nu se subordonau regimului și atunci când am semnat acest parteneriat politic, am pus la baza lui acțiuni concrete, decizii, politici, care să elibereze statul din captivitate. Acest lucru se întâmplă acum, dacă urmăriți presa de la Chișinău. Suntem în proces de curățare a instituțiilor statului și, foarte important, suntem la etapa în care să aducem în fruntea instituțiilor din domeniul organelor de drept și nu doar, oameni independenți, oameni buni profesioniști, care să aibă curaj și libertate să implementeze reformele de care are nevoie Republica Moldova. Suntem în proces de recuperare a statului, pentru că în trecut statul a fost subordonat unor interese de grup și folosit pentru a extrage rente economice. Avem acest acord, inclusiv avem votul celor din Partidul Socialiștilor pentru programul de guvernare, iar în programul de guvernare se spune foarte clar că Acordul de Asociere stă la baza activității acestui Guvern. Evident, timpul va arăta cât de durabil este acest parteneriat, dar pentru moment, ambele părți își respectă obligațiunile”, a declarat prim-ministra Maia Sandu.

Șefa Executivului a admis că integrarea europeană este un proces delicat.

„De multe ori puterea s-a declarat pro-aderare, dar acțiunile au fost contrare. Acum este important să recâștigăm încrederea instituțiilor europene. Ne dorim ca nivelul de trai al cetățenilor și guvernarea să fie la nivelul țărilor din Uniunea Europeană”, a declarat Maia Sandu.