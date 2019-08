Maia Sandu nu înțelege că oamenii așteaptă de la Guvern programe care să aducă prosperitate, nu doar demisii de răsunet

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a extins chiar şi în marile centre comerciale de lux.

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

A doua mare problemă a Maiei Sandu este că nu poate privi lucrurile în perspectivă. Atunci când pune la cale o demisie de răsunet, Maia Sandu trebuie deja să ştie ce va urma. Această incapacitate a sa şi a echipei sale de a vedea lucrurile cu un pas înainte au redus la zero tot efectul demisiilor pe care le-a „organizat”. În locul celor plecaţi, fie nu a venit nimeni şi astfel situaţia în multe importante instituţii a rămas suspendată, activitatea acestora fiind practic paralizată, fie au venit oameni care au „reuşit” să trezească nemulţumirea şi nedumerirea nu doar a cetăţenilor, ci şi a… deputaţilor din coaliţia majoritară. Maia Sandu nu a ştiut să studieze atent sistemul şi să înţeleagă ce „surprize” îi poate oferi el, iar aceasta i-a afectat serios imaginea şi a ridicat mari semne de întrebare în rândul cetăţenilor privind calitatea oamenilor din echipa Premierului şi capacitatea lor reală de a schimba lucrurile în ţară.

Cea mai mare problemă pe care o are Maia Sandu este că a identificat doar una din cele două mari aşteptări ale societăţii faţă de ea şi echipa sa – eliberarea instituţiilor statului de oamenii fostului regim. Probabil, Maia Sandu consideră că, oferind poporului show-uri, se va ridica la nivelul aşteptărilor sale. Dar încă de pe timpul Imperiului Roman se ştie că poporul vrea nu doar distracţii, ci şi…. pâine. Şi aici ajungem la cea de-a doua mare aşteptare faţă de Guvernul Sandu, pe care Premierul fie nu a identificat-o, fie a identificat-o dar nu are capacitate de a o soluţiona – programele de dezvoltare a ţării. În două luni de când este în funcţie acest Guvern, nu s-a auzit nimic de careva programe serioase de nivel naţional – doar demiteri/demisii şi unele legi cu caracter îngust. Ceea ce se pare că nu înţelege Maia Sandu e că oamenii aşteaptă de la Guvernul său nu doar demisii de răsunet, ci şi programe care să aducă prosperitate. Şi dacă acestea nu vor apărea, situaţia Premierului se va înrăutăţi considerabil în viitorul apropiat.

